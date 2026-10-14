Maluma sobre su relación con Shakira: “Tenemos una energía muy bonita”

El artista colombiano Maluma volvió a acaparar los reflectores tras su reciente visita al programa de televisión español “El Hormiguero”. En medio de su gira y agenda promocional, el interprete antioqueño se sinceró sobre el vínculo profesional y personal que mantiene con Shakira, con quien compartió escenario tan solo un día antes en el Macondo Park de Madrid para interpretar por primera vez en vivo su colaboración, “Agua”.

Durante la entrevista dirigida por Pablo Motos, Maluma enfatizó la complicidad única que fluye cada vez que colabora con la artista. “Nuestra química no sabe mentir”, afirmó al recordar que su alianza estratégica y de amistad se remonta a ocho años atrás, cuando grabaron el éxito mundial “Chantaje”.

“Aparte de que tenemos una bonita relación, somos grandes amigos. Me atrevo a decir que Shaki es, como decimos en Colombia, una parcera. Siempre que trabajamos juntos, la pasamos increíble y por eso no se nota si estamos trabajando o divirtiéndonos”, aseguró el paisa.

Asimismo, el intérprete aclaró que la experiencia de actuar en vivo junto a la barranquillera ya no le produce los nervios del inicio, sino una “adrenalina de la buena”, fruto de un trabajo de mentalidad en el que ha venido profundizando en los últimos dos años.

Más allá de los escenarios y la música, Maluma compartió detalles inéditos sobre su estilo de vida en su rancho, donde se dedica a la crianza de caballos criollos colombianos por puro amor a los animales. En esa misma línea, rememoró entre risas la ocasión en que Shakira visitó su propiedad y demostró sus habilidades sobre su caballo llamado “20-20”, elogiando su postura impecable sobre el ejemplar.

En un plano más íntimo, el artista de 32 años abordó los momentos más difíciles de su trayectoria, confesando que tras más de una década de éxito ininterrumpido llegó a sentir que perdía el rumbo y el propósito. Dicho periodo de alerta emocional coincidió con eventos transformadores como el nacimiento de sus hijos, Paris y Orión, así como la partida de su abuela. No obstante, destacó que logró reconectarse con su familia y su fe, asegurando encontrarse actualmente en uno de los mejores momentos de su vida y alistando motores para su próxima gran gira en 2027.

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