Acura se mete al off-road con un SUV para 2028

Acura quiere ensuciarse las botas. La marca de lujo de Honda confirmó que lanzará un todoterreno en la primera parte de 2028, algo que hoy no tiene en su catálogo.

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Es el primero de tres modelos nuevos que la compañía presentó a sus concesionarios estadounidenses como parte de su hoja de ruta.

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La lista incluye también una SUV de ocho pasajeros, la más grande de su historia, y la cuarta generación de la RDX, que llegará en 2028 con motor híbrido.

Un todoterreno con sello premium

La marca promete capacidad para las aventuras al aire libre, con estilo moderno y sin renunciar al confort ni a la tecnología que se esperan de un Acura. Con él busca atraer compradores nuevos y no perder a los que ya tiene.

La imagen adelanto muestra una rueda de rayos múltiples con neumático todoterreno sobre tierra y el logo de Acura en la pinza de freno.

El conjunto recuerda bastante a la Honda Passport TrailSport, así que podría haber una relación con esa plataforma. De confirmarse, sería el primer Acura con vocación off-road desde el SLX de los años 90.

El modelo más grande que ha hecho la marca

La nueva SUV de ocho plazas se ubicará por encima de la MDX, que hoy ofrece tres filas de asientos para siete personas. Acura quiere responder a la demanda creciente de familias que buscan vehículos grandes y de lujo.

No hay fecha oficial, aunque se calcula que podría aparecer hacia 2030, cuando esté operativa la fábrica de híbridos de Honda.

La MDX dejará de ser el techo de la gama, un papel que ejerce con orgullo. Es la SUV de lujo de tres filas más vendida de todos los tiempos y este año sus ventas suben más de 25%.

Híbridos V6 y una RDX renovada

Es probable que el todoterreno y la gran SUV usen el nuevo tren motriz híbrido V6 que Acura desarrolla para el segmento D. Podrá tener hasta tres motores eléctricos y, según Honda, mejorará la aceleración en 10%, con más capacidad de remolque y mejor eficiencia. Todo encaja con la decisión de la marca de frenar los eléctricos y apostar por nuevos híbridos.

La RDX Hybrid, por su parte, será el primer Acura con el sistema híbrido de dos motores de la compañía, que ya ha recibido premios. Junto con la ADX, la MDX y el Integra, la idea es acompañar a los clientes en cada etapa de su vida.

Honda Passport TrailSport 2026. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Ventas en alza para 2026

El anuncio llega con buen viento. Entre enero y septiembre de 2026, las ventas de Acura subieron 4,4% frente al mismo periodo del año anterior, por encima del ritmo del mercado de lujo. La ADX y el Integra lideran las ventas al menudeo en sus segmentos, y ambos recibirán mejoras importantes para el año modelo 2027, igual que la MDX.

Eiji Fujimura, presidente y CEO de American Honda, explicó que la marca busca productos con buena relación entre precio y nivel premium, y llegar más rápido al mercado. Gary Robinson, vicepresidente de estrategia de autos, señaló que Acura entrará en los segmentos más populares sin descuidar sus modelos de entrada.

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