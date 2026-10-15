Cambio de horario en Texas 2026: cuándo atrasar el reloj y qué pasó con la nueva ley

Texas volverá a cambiar la hora el próximo domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 de la madrugada, los relojes deberán atrasarse una hora y volverán a marcar la 1:00 a.m., poniendo fin al horario de verano.

El cambio afectará a millones de residentes de Houston, Dallas, Austin, San Antonio, Fort Worth y El Paso, aunque no todas estas ciudades utilizan la misma zona horaria. La mayoría del estado se rige por la Hora Central, mientras que una parte del oeste, incluida El Paso, utiliza la Hora de la Montaña.

La novedad es que Texas ya aprobó una ley para intentar terminar con estos cambios estacionales. Sin embargo, la medida todavía no puede aplicarse porque depende de una modificación de la legislación federal.

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Cuándo cambia la hora en Texas y si se adelanta o se atrasa

El ajuste se realizará durante la madrugada del domingo 1 de noviembre. En todo Texas, los relojes se atrasarán una hora. Los teléfonos inteligentes, computadoras y otros dispositivos conectados a internet suelen actualizar automáticamente la hora si tienen activada la configuración de zona horaria.

En cambio, los relojes analógicos y algunos electrodomésticos deberán ajustarse manualmente.

A partir de ese domingo amanecerá y oscurecerá aproximadamente una hora antes según el reloj, una diferencia que se notará especialmente durante las tardes de noviembre.

Texas aprobó una ley para eliminar el cambio de hora: ¿por qué sigue vigente?

En junio de 2025, el gobernador Greg Abbott firmó la ley HB 1393, que establece la intención de mantener el horario de verano durante todo el año y denominarlo Texas Time.

La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes estatal con 133 votos a favor y 11 en contra, mientras que el Senado la respaldó por 26 votos contra 5. Sin embargo, el texto contiene una condición fundamental: solamente tendrá efecto si el Congreso de Estados Unidos aprueba una legislación que permita a Texas adoptar el horario de verano permanente.

Esa autorización federal todavía no se ha producido. Por lo tanto, aunque la ley estatal está firmada, Texas debe continuar cambiando la hora en marzo y noviembre.

La medida contempla tanto la región que utiliza la Hora Central como la zona occidental que se rige por la Hora de la Montaña.

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¿Houston y El Paso tendrán la misma hora después del cambio?

No. Texas seguirá dividido entre dos zonas horarias. Houston, Dallas, Austin y San Antonio pasarán al horario estándar central (CST), equivalente a UTC-6. El Paso y parte del extremo occidental del estado regresarán al horario estándar de la montaña (MST), equivalente a UTC-7.

Por ejemplo, cuando en Houston sean las 9:00 de la mañana, en El Paso serán las 8:00. Esta diferencia es especialmente importante para quienes viajan por carretera, realizan conexiones aéreas o trabajan con empresas y familiares en distintas regiones del estado.

Cuándo volverá a cambiar la hora en Texas en 2027

Si no cambia la legislación federal, Texas volverá al horario de verano el domingo 14 de marzo de 2027. Ese día, a las 2:00 de la madrugada, los relojes se adelantarán una hora y pasarán directamente a las 3:00 a.m.

El horario de verano finalizará nuevamente el domingo 7 de noviembre de 2027, de acuerdo con el calendario vigente.

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