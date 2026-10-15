Ex de Musk desafía a Kimberly Guilfoyle en plena tormenta política y le pide sus secretos

La controversia que rodea a Kimberly Guilfoyle, exembajadora de Estados Unidos en Grecia y exprometida de Donald Trump Jr., sumó un nuevo episodio. Ashley St. Clair, quien tuvo una relación con Elon Musk, publicó una captura de pantalla de un mensaje dirigido a Guilfoyle que avivó las especulaciones sobre los secretos que podría conocer del entorno de Donald Trump.

“Kim, dame el libro de las malas acciones”, escribió St. Clair en un mensaje enviado a través de Instagram, en una aparente alusión a la información comprometedora que la exfuncionaria podría tener sobre figuras cercanas al presidente estadounidense.

La publicación apareció después de que la Casa Blanca solicitara la renuncia de Guilfoyle, en medio de una serie de acusaciones de presuntas irregularidades que pusieron bajo escrutinio su desempeño diplomático.

La petición fue compartida en las historias de Instagram de Ashley St. Clair. Crédito: IG/Ashley St. Clair

La polémica que terminó con su puesto diplomático

De acuerdo con The Wall Street Journal, el empresario y donante republicano Eric Deters acusó a Guilfoyle de pedirle que cubriera una factura de American Express por $100,000 antes de su audiencia de confirmación en el Senado.

Según el relato de Deters, la solicitud habría estado vinculada con la posibilidad de obtener acceso a funcionarios de alto nivel de la administración Trump. El empresario aseguró que no realizó el pago, aunque afirmó haber entregado previamente $300,000 a Guilfoyle a lo largo de varios años por actividades que, según él, estuvieron relacionadas con discursos y otros servicios.

La exembajadora rechazó las acusaciones y cuestionó la autenticidad de los mensajes difundidos. Su abogado también defendió que las solicitudes de pago correspondían a trabajos realizados, no a un intercambio indebido de favores.

A inicios de esta semana, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, confirmó que la administración había solicitado la renuncia de Guilfoyle. El presidente Donald Trump, por su parte, se distanció públicamente de ella al ser interrogado sobre su salida.

“No era miembro de mi familia. Creo que salió con mi hijo hace mucho tiempo”, declaró Trump ante periodistas, en referencia a la antigua relación de Guilfoyle con Donald Trump Jr.

¿Qué secretos podría conocer del círculo de Trump?

Las especulaciones aumentaron después de que Sarah Matthews, exfuncionaria de la administración Trump, sugiriera que Guilfoyle podría conocer información delicada sobre personas del entorno presidencial.

“Ella sabe dónde están enterrados los trapos sucios”, afirmó Matthews, al plantear la posibilidad de que la exembajadora tuviera información que otros preferirían mantener en privado.

Sin embargo, no hay pruebas públicas que confirmen que Guilfoyle posea un archivo de secretos ni que tenga intención de divulgar información confidencial. El mensaje de St. Clair tampoco demuestra que exista tal material: su publicación puede interpretarse como una provocación en medio de la controversia.

La propia St. Clair también ha estado bajo los reflectores por la difusión de mensajes privados que intercambió con Elon Musk antes de las elecciones presidenciales de 2024. Según la información proporcionada, esos mensajes fueron verificados por NPR y aparecieron en el documental Musk, presentado en el Festival de Cine de Venecia.

Ashley St Clair was not my girlfriend. We only saw each other a few times. — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2026

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