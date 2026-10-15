Porsche vende 16% menos, pero el 911 sigue en alza

A Porsche le cuesta llenar sus concesionarios, aunque no por culpa del 911. Entre enero y septiembre de 2026 la marca entregó 178,532 vehículos en todo el planeta, 16% menos que los 212,509 del mismo lapso de 2025. Su deportivo más famoso, sin embargo, nadó contra la corriente con 42,217 unidades y un alza de 12%.

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El 911 fue la gran excepción del periodo, aunque no estuvo solo. En toda la gama las versiones GTS, Turbo y GT siguieron pesando mucho, incluida la edición 911 GT3 Bergsport, limitada a 100 unidades.

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Matthias Becker, miembro del consejo de Ventas y Marketing, dijo que los clientes escogen a propósito las variantes más exclusivas y emocionales, sobre todo dentro de la familia 911.

Cayenne aguanta y casi todo lo demás cae

El Cayenne siguió como el modelo más vendido, con 59,586 entregas y una baja de apenas 2%. Le ayudó su versión eléctrica, que suma 7,002 unidades desde que llegó a los clientes en el verano. El Macan bajó 21%, hasta 51,025 unidades, de las cuales 23,029 fueron eléctricas y 27,996 de combustión, una variante cuya producción terminó en el verano de 2026.

La peor caída fue para los 718 Boxster y Cayman, con 3,291 entregas y 79% menos, porque su producción cerró en octubre del año pasado. El Panamera bajó 35%, a 13,714 unidades, y el Taycan cayó 31%, a 8,699.

El Porsche 911 GT3 Bergsport. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

Norteamérica sigue mandando

La región recibió 56,088 autos, 13% menos, pero continúa como la más grande de la marca. Porsche atribuye la baja al adiós del 718 y a la comparación con un año previo muy fuerte del Macan eléctrico. En Estados Unidos se reportaron 49,038 entregas hasta septiembre, incluidos 11,778 ejemplares del 911. Y si la marca le tienta, ojo, porque un Cayenne usado hoy cuesta lo mismo que un CR-V.

China tuvo el peor resultado, con 21,493 unidades y 33% menos. Alemania cerró con 20,954 autos, 7% menos; el resto de Europa, con 44,949, 11% menos; y los mercados de ultramar y emergentes, con 35,048, 19% menos.

El Porsche 911 Turbo S Land Down Under. Crédito: Porsche AG. Crédito: Cortesía

Menos volumen, más valor

Becker explicó que la estrategia Sportwagenschmiede 35, presentada en el Día del Mercado de Capitales, define la ambición de la marca para los próximos años. El plan se centra en deportivos muy deseados, versiones atractivas y más opciones de personalización. La gama ya cambió, pues Porsche le dijo adiós a las versiones familiares del Taycan.

A mediano plazo quiere recortar cerca de 20% sus variantes y aumentar alrededor de 30% el volumen de cada una de las que queden. También busca el punto de equilibrio con menos de 200,000 autos al año, para seguir siendo rentable aunque las entregas no vuelvan a los niveles de antes.

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