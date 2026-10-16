Toyota retira más de 30,000 RAV4 híbridos enchufables por una sensible falla

Comprar un vehículo electrificado también implica confiar en que sus sistemas electrónicos respondan correctamente en cualquier situación. Toyota enfrenta ahora un problema con su RAV4 híbrida enchufable modelo 2026, después de detectar un fallo de software que podría reducir la potencia o apagar el sistema de propulsión mientras el vehículo está en movimiento.

Lee también: Porsche Mission S, el superdeportivo que estará por encima del 911

La campaña de seguridad afecta a 30,978 unidades en Estados Unidos, según la información registrada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

Puedes leer: BYD patenta un sistema para refrigerar baterías por inmersión

Aunque el origen está relacionado con la gestión electrónica del sistema híbrido, sus consecuencias pueden ser importantes si la falla aparece cuando el conductor circula por una autopista.

Probamos la Toyota RAV4 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

El software está en el centro del problema

El inconveniente se encuentra en la unidad electrónica que controla el generador del motor. Bajo determinadas condiciones, el software puede fallar al completar una secuencia de inicialización y dejar fuera de servicio un modo necesario para operar a velocidades más altas.

Si esto sucede, el vehículo puede encender las luces de advertencia y activar un modo de protección que limite la velocidad y el funcionamiento a la tracción delantera. En determinadas circunstancias, el sistema también podría apagarse y provocar una pérdida de potencia durante la marcha.

La Toyota RAV4. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Toyota detectó casos relacionados con la falla

La investigación comenzó tras recibir un informe procedente de Japón, donde un vehículo presentó advertencias mientras circulaba y quedó limitado en su funcionamiento.

El análisis técnico permitió identificar un problema de comunicación cuando el generador del motor trasero cambiaba entre los modos de control destinados a distintas velocidades.

En Estados Unidos, Toyota había registrado hasta el 30 de septiembre de 2026 un total de 38 informes técnicos de campo y 58 reclamaciones de garantía que podrían estar relacionados con esta condición.

El Toyota RAV4 2026, nueva versión GR Sport. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

La reparación será gratuita para los propietarios

Toyota solucionará el inconveniente mediante una actualización del software de la unidad de control afectada. El procedimiento se realizará sin costo en los concesionarios de la marca. Quienes hayan pagado anteriormente por una reparación relacionada con este mismo problema podrán consultar las condiciones para solicitar un reembolso.

Las notificaciones a los propietarios están previstas a partir del 22 de noviembre de 2026, con comunicaciones que deberán completarse antes del 6 de diciembre.

Si tiene una RAV4 híbrida enchufable modelo 2026, lo recomendable es verificar el número de identificación del vehículo (VIN) en el buscador oficial de la NHTSA. También puede comunicarse con Toyota al 1-800-331-4331 e identificar la campaña con la referencia 26TA22. El número de retiro asignado por la NHTSA es 26V659.

La agencia estadounidense también dispone de una línea de atención al público en el 1-888-327-4236 para consultas relacionadas con retiros y defectos de seguridad vehicular.

Seguir leyendo:

Geely llegará a Canadá en 2027 y toma ventaja entre las marcas chinas

Tesla patenta un sistema para cargar sus Robotaxi sin riesgos

Porsche y Manthey Racing celebran 30 años con dos autos extremos