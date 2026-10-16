Volvo EX60 tendrá poca disponibilidad en EE.UU. hasta finales de 2027

El Volvo EX60 estaba llamado a convertirse en uno de los modelos importantes de la ofensiva eléctrica de la marca sueca en Estados Unidos. Sin embargo, los problemas para fabricarlo están complicando los planes y dejando a los compradores con pocas opciones para conseguir este SUV.

Lee también: Porsche Mission S, el superdeportivo que estará por encima del 911

La situación se origina en la planta de Torslanda, Suecia, donde el ritmo de producción se encuentra muy por debajo de los objetivos previstos.

Puedes leer: BYD patenta un sistema para refrigerar baterías por inmersión

Como consecuencia, el mercado estadounidense recibirá pocas unidades durante lo que resta de 2026 y la primera mitad de 2027.

La fabricación no avanza al ritmo esperado

La fábrica produce apenas una fracción de las 2,000 unidades semanales que Volvo se había fijado como objetivo. La meta estaba relacionada con una proyección de unas 40,000 unidades para el mercado global durante este año.

El principal obstáculo está en los procesos de fabricación. El EX60 incorpora técnicas como el megacasting, que permite producir grandes secciones estructurales mediante una sola pieza, y la integración de las celdas de batería directamente en la estructura del vehículo.

Precisamente, la unión del sistema de baterías con la estructura fundida ha resultado más complicada de lo previsto. Esto ha reducido la velocidad de ensamblaje y ha limitado la cantidad de vehículos disponibles para distribuir.

Estados Unidos tendrá que esperar

Los concesionarios estadounidenses recibieron información sobre la disponibilidad limitada del modelo. Algunas unidades asignadas podrían llegar a comienzos de 2027, pero el suministro seguirá siendo reducido hasta la segunda mitad de ese año, cuando se espera una mejora importante en las entregas.

La situación representa un contratiempo para Volvo, que esperaba vender unas 7,000 unidades del EX60 en Estados Unidos durante 2026.

El modelo también tiene una responsabilidad comercial importante, especialmente después de que la marca retirara el EX40 de ese mercado por su baja demanda.

Volvo EX60 en producción. Crédito: Volvo Cars. Crédito: Cortesía

Precio y opciones para los compradores

El EX60, que comparte protagonismo comercial con el XC60, parte de un precio aproximado de $60,000 dólares. Una de sus características destacadas es la autonomía anunciada de hasta 400 millas, un argumento con el que Volvo busca competir en el segmento de los SUV eléctricos premium.

La escasez también podría dificultar los planes de la compañía para alcanzar 200,000 ventas minoristas anuales en Estados Unidos en 2030. Para cumplir ese objetivo, necesita que sus nuevos modelos eléctricos consigan suficiente presencia en los concesionarios.

Por ahora, quienes estén interesados en el EX60 tendrán dos alternativas. Si encuentran una unidad disponible, pueden consultar las condiciones de compra antes de que se agote el inventario. De lo contrario, tendrán que esperar a que la producción recupere el ritmo y las entregas aumenten.

El proyecto no está cancelado, pero conseguir este SUV eléctrico en Estados Unidos podría convertirse en una tarea complicada hasta finales de 2027.

Seguir leyendo:

Geely llegará a Canadá en 2027 y toma ventaja entre las marcas chinas

Tesla patenta un sistema para cargar sus Robotaxi sin riesgos

Porsche y Manthey Racing celebran 30 años con dos autos extremos