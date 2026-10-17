Hijo de Halle Berry testificará tras las acusaciones de presunto abuso físico

En un giro dentro de la batalla judicial que sostienen Halle Berry y su exesposo, el actor francés Olivier Martinez, un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles concedió la autorización para que el hijo de la expareja, Maceo, de 13 años, comparezca a declarar. La decisión se enmarca en las acusaciones de presunto abuso físico que pesan sobre la actriz.

De acuerdo con las resoluciones dictadas por el magistrado Shelley Kaufman, la intervención del menor se limitará de forma exclusiva a la solicitud de una orden de restricción contra Berry. La medida responde a una petición formal formulada por Martinez, quien argumentó ante la corte que su hijo debe tener la oportunidad de que “se escuche su voz” para esclarecer los hechos ocurridos la noche del pasado 26 de septiembre.

El conflicto escaló a inicios de octubre, cuando el actor acusó a la estrella de “Monster’s Ball” de agredir físicamente al adolescente. Según la versión presentada en la denuncia, Berry se habría abalanzado sobre el menor y colocado sus manos en su cuello. Tras estas alegaciones, un juez otorgó a Martinez la custodia principal provisional de Maceo, fijando para la intérprete un régimen de visitas supervisado de dos días por semana y fines de semana alternos.

Por su parte, Halle Berry negó haber ejercido cualquier tipo de violencia contra su hijo. En sus declaraciones judiciales, la actriz afirmó haber sido víctima de violencia doméstica en el pasado y remarcó que jamás lastimaría a su familia. Asimismo, expresó una profunda preocupación por la posibilidad de que el testimonio de Maceo esté siendo manipulado e influenciado por su expareja.

Como parte de su defensa, la ganadora del Oscar solicitó que se considere la versión de los testigos presenciales. Entre ellos figura su prometido, el músico Van Hunt, único adulto ajeno a la familia presente durante el altercado, y su hija mayor, Nahla Aubry, de 18 años, quien respaldó públicamente la conducta materna de Berry asegurando no haber presenciado jamás episodios abusivos.

Mientras el abogado de Martinez defiende que el testimonio del adolescente es fundamental para aportar claridad al tribunal, el proceso se encamina a una nueva etapa determinante que definirá el futuro de la custodia del menor.

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