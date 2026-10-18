Cindy Crawford habló por primera vez sobre la trágica muerte de su hijo

La supermodelo Cindy Crawford y su esposo, el empresario Rande Gerber, se pronunciaron públicamente por primera vez tras la trágica pérdida de su primogénito, Presley Gerber, fallecido a los 27 años.

La familia rompió el silencio a través de un emotivo mensaje compartido en redes sociales, acompañado de una fotografía en blanco y negro del joven representado con alas de ángel.

“Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro querido hijo y hermano”, expresaron Crawford, Gerber y su hija Kaia en una declaración conjunta.

En el escrito, la familia destacó el profundo amor que rodeó a Presley durante su vida: “Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Era un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre”.

Asimismo, la icónica modelo de 60 años agradeció las muestras de apoyo y cariño recibidas tanto de personas allegadas como de desconocidos que se han solidarizado con su dolor.

Presley falleció el pasado 20 de septiembre en un centro de rehabilitación no revelado, presuntamente a causa de una sobredosis, aunque las autoridades no han confirmado formalmente el motivo del deceso. Le sobreviven sus padres y su hermana menor, Kaia Gerber, de 25 años, con quienes la familia ha pedido respeto a su privacidad en este difícil momento.

Durante los últimos años, Presley fue sumamente transparente respecto a sus luchas personales contra la depresión y los problemas de adicción. En diversas intervenciones públicas, describió su proceso de recuperación como un “trabajo de 24 horas al día” que requirió años de terapia intensa.

En 2024 reveló abiertamente su batalla contra una severa adicción a los opioides y, a principios de este año, expresó en sus redes sociales su ferviente deseo de superar definitivamente sus crisis y recuperar el control de su vida.

Su hermana Kaia elogió públicamente la valentía de Presley poco antes de su fallecimiento, destacando cómo su decisión de mostrarse vulnerable ante el mundo inspiró a quienes lo rodeaban. Hoy, su familia lo despide con un emotivo mensaje: “Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te amaremos por siempre”.

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