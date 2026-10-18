Kendall Jenner y Jacob Elordi posaron por primera vez juntos en un evento

Kendall Jenner y Jacob Elordi dieron un paso decisivo al dejarse ver juntos en uno de los eventos más importantes del año. Durante la Gala del Museo de la Academia, celebrada el sábado en Los Ángeles, la modelo de 30 años y el actor de 29 años posaron uno al lado del otro en una foto durante la cena del evento, marcando la primera vez que se muestran juntos oficialmente en un acto público.

A pesar de que ambos desfilaron por la alfombra roja en solitario y con pocos minutos de diferencia, los asistentes notaron rápidamente la complicidad entre ambos. Antes de ingresar al recinto, se vio a Elordi grabando con orgullo a Jenner mientras posaba para la prensa. Poco después, ingresaron juntos al salón principal, donde compartieron mesa y disfrutaron de la velada entre sonrisas y miradas de complicidad.

Para la ocasión, Jenner deslumbró con un elegante vestido palabra de honor de lunares blancos y negros firmado por Valentino. Por su parte, la estrella de “Euphoria” apostó por la elegancia clásica con un esmoquin de Bottega Veneta, pajarita negra y gafas de sol. Tras finalizar la gala, la pareja continuó la noche juntos y fue fotografiada abandonando el evento en el mismo vehículo rumbo al icónico hotel Chateau Marmont.

Vinculados sentimentalmente desde el pasado febrero, la pareja ha optado por mantener un perfil bajo. Sin embargo, en los últimos meses se les ha visto compartiendo gestos afectuosos en público, incluyendo un reciente episodio en París donde el actor solicitó con educación espacio a los paparazzi mientras caminaba tomado de la mano de Jenner.

Fuentes cercanas a la pareja han revelado a la prensa que, si bien están disfrutando de este gran momento sin prisa por ponerse etiquetas o mudarse juntos, la química entre ambos es innegable. Jenner ha llegado a comentar a su círculo íntimo que ve en Elordi a un auténtico caballero y a un hombre con el que podría considerar un futuro a largo plazo.

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