Un compuesto del aloe vera podría ser clave para combatir la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo

Un estudio publicado en Current Pharmaceutical Analysis analizó, mediante modelos informáticos, compuestos del aloe vera y su posible interacción con enzimas cerebrales. El beta-sitosterol mostró la unión más fuerte a dos enzimas que descomponen la acetilcolina, una sustancia vinculada con la comunicación entre neuronas y reducida en personas con Alzheimer.

Los investigadores plantean que el compuesto podría inhibir ambas enzimas y ayudar a preservar la acetilcolina, un mensajero químico del cerebro que ayuda a las células nerviosas a comunicarse. En un comunicado de prensa del estudio, referido por Fox News Digital, explicaron que la acetilcolina se encuentra reducida en los pacientes con Alzheimer, lo que contribuye a la pérdida de memoria y al deterioro cognitivo.

Sin embargo, estos resultados no demuestran que el aloe vera o sus suplementos mejoren la memoria ni traten la enfermedad.

Expertos piden cautela

El trabajo se basó únicamente en simulaciones por computadora; todavía se necesitan experimentos de laboratorio y ensayos clínicos en personas.

Christopher Weber, de la Asociación de Alzheimer, advirtió que inhibir estas enzimas no detiene la muerte ni el daño de las células cerebrales. Quienes tengan inquietudes sobre cambios cognitivos deben consultar con un profesional de la salud.

El equipo examinó posteriormente la seguridad de dicho compuesto para determinar si podría utilizarse como medicamento en el futuro, y se demostró que el compuesto se absorbe bien en el organismo y que es poco probable que sea tóxico en dosis terapéuticas.

¿Cuánto beta-sitosterol contiene el aloe vera?

El aloe vera contiene beta-sitosterol, pero en cantidades muy pequeñas y variables según la parte de la planta, el extracto y el método de análisis. En un estudio, el extracto de gel de aloe liofilizado (LGE) presentó 1,604.5 ppm de beta-sitosterol, equivalente a aproximadamente 1.6 mg por gramo de extracto seco; era el fitosterol predominante, con cerca del 93% del total identificado.

No hay un valor único fiable para el gel fresco, porque está compuesto sobre todo por agua. Una estimación antigua citada en literatura secundaria sitúa los microcomponentes del gel alrededor del 0.001%, lo que implicaría cantidades de beta-sitosterol aún menores, pero no es una medición directa ni específica del compuesto.

Si tomas aloe vera como bebida o gel, la cantidad real de beta-sitosterol suele ser muy baja y depende de la concentración del producto. Para obtener dosis estudiadas de beta-sitosterol, normalmente se usan suplementos o alimentos enriquecidos, no gel de aloe vera.

¿El beta-sitosterol podría interactuar con medicamentos?

En general, no se han documentado interacciones claras entre el beta-sitosterol y los medicamentos habituales para el Alzheimer —donepezilo, rivastigmina, galantamina o memantina—. Sin embargo, la evidencia sobre interacciones es limitada, así que conviene comentarlo con el médico o farmacéutico antes de usarlo como suplemento.

Precauciones importantes:

Sitosterolemia: no debe tomarse beta-sitosterol si la persona tiene esta enfermedad genética rara, porque empeora la acumulación de esteroles.

no debe tomarse beta-sitosterol si la persona tiene esta enfermedad genética rara, porque empeora la acumulación de esteroles. Malabsorción de grasas: puede reducir la absorción de algunos nutrientes liposolubles y posiblemente de medicamentos lipofílicos si se toma en grandes cantidades junto con ellos; separar la toma y consultar al farmacéutico es prudente.

puede reducir la absorción de algunos nutrientes liposolubles y posiblemente de medicamentos lipofílicos si se toma en grandes cantidades junto con ellos; separar la toma y consultar al farmacéutico es prudente. Efectos gastrointestinales: puede causar náuseas, indigestión, diarrea o estreñimiento, especialmente a dosis altas.

puede causar náuseas, indigestión, diarrea o estreñimiento, especialmente a dosis altas. Embarazo, lactancia, enfermedades o polimedicación: las etiquetas de suplementos recomiendan consultar antes de usarlo.

Si la persona con Alzheimer toma varios medicamentos, tiene problemas de ritmo cardíaco, usa anticoagulantes, estatinas o suplementos, es mejor no iniciar beta-sitosterol por cuenta propia. Aunque no aparece como interacción conocida, los datos son incompletos y el médico puede revisar el horario, la dosis y la necesidad real del suplemento.

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