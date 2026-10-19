El hilo dental bajo la lupa: desprende “sustancias químicas eternas” potencialmente dañinas

Pasar el hilo dental es una de las recomendaciones más repetidas por los dentistas. Sin embargo, desde hace unos años, una parte de la comunidad científica y de las organizaciones de consumidores advierte de que algunos hilos pueden contener sustancias químicas persistentes, asociadas a problemas de salud.

En enero de 2019, el Silent Spring Institute, junto con el Public Health Institute de California, publicó un trabajo en el Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology. Los investigadores midieron 11 tipos de PFAS en muestras de sangre de 178 mujeres de mediana edad y analizaron 18 hilos dentales en busca de flúor, un marcador de estas sustancias.

El hallazgo fue que las mujeres que usaban hilo Oral-B Glide presentaban niveles más altos de PFHxS, un tipo de PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas), que las que no lo usaban. Según la autora principal, Katie Boronow, era el primer estudio en asociar el uso de hilo con PFAS con una mayor carga corporal de estos compuestos.

Los análisis de laboratorio detectaron flúor en más productos. Dos marcas blancas que se anunciaban como equivalentes de Glide y un hilo que se describía como de “fibra de teflón” también dieron positivo.

Qué son los PFAS y por qué preocupan

Los PFAS son sustancias per- y polifluoroalquiladas. Se usan en envases de comida rápida, sartenes antiadherentes, ropa impermeable y alfombras resistentes a las manchas. En el hilo dental cumplen una función concreta: crean una sensación de deslizamiento más suave entre los dientes.

El tema se ha retomado precisamente a partir de comentarios de usuarios en la plataforma Reddit que han señalado que han sentido el hilo “más plástico, más áspero, menos suave”. Se debe a que algunos fabricantes de hilo dental han estado abandonando discretamente el material sintético PTFE, reseñó The Washington Post.

En la literatura científica se han asociado al colesterol alto, enfermedad tiroidea, menor fertilidad y cáncer de riñón y de testículo. Por su persistencia en el ambiente y en el organismo, se les conoce como “químicos eternos”.

Algunos expertos señalan que la vía de exposición del hilo tiene una particularidad. El producto se introduce directamente en la boca y el hilo puede provocar sangrado de encías, lo que daría acceso al torrente sanguíneo.

La industria se defiende

Procter & Gamble, propietaria de Oral-B, respondió en 2019 que ninguna de las sustancias mencionadas en el estudio se usa en su hilo dental, y que sus productos pasan por pruebas de seguridad rigurosas. En 2024, la compañía reconoció ante Consumer Reports que su hilo contenía PTFE, un tipo de PFAS, por sus beneficios de rendimiento, aunque sostuvo que era seguro y que no incluía ciertos PFAS ya eliminados.

Limitaciones del estudio

Conviene no sobreinterpretar los resultados. Los propios autores advirtieron que harían falta más datos para verificar el hallazgo, y que podía haber otros comportamientos que influyeran en la exposición y que no se midieron. Además, la muestra fue pequeña, solo de mujeres, y el estudio mostró una asociación, no una relación causal demostrada.

El hilo dental tampoco es la única fuente. Entre los factores asociados a mayores niveles de PFAS también figuraban las alfombras o muebles resistentes a manchas y vivir en una ciudad con agua potable contaminada.

Más pruebas y menos transparencia

En 2024, Consumer Reports y la organización MADE SAFE analizaron los ingredientes de varios hilos, reseñó NBC 7 San Diego. Las empresas no están obligadas a revelar todos los ingredientes del hilo dental. Tom’s of Maine, Dental Lace, Cocofloss y Nudge entregaron listas completas y confirmaron que no añaden PFAS de forma intencional. Otras marcas no respondieron.

Por otra parte, el blog de consumo Mamavation envió 39 productos a un laboratorio y encontró indicios de PFAS en el 33%. Este análisis es de un medio de consumo y no está publicado en una revista científica, por lo que debe leerse con cautela.

Reacciones regulatorias y de mercado

El debate ha tenido consecuencias. Minnesota aprobó una ley que prohíbe, desde 2025, el uso de PFAS en el hilo dental y en otras 10 categorías de productos.

Mientras que a finales de marzo de 2026, el Silent Spring Institute informó de que Oral-B había eliminado los PFAS de su línea Glide, que ahora usa una fibra microtexturizada, y que ninguno de sus hilos se fabrica con PFAS. Una de las coautoras advirtió, no obstante, que otras empresas podrían seguir usándolos.

Qué recomiendan los especialistas

El mensaje no es dejar de usar hilo. Los expertos dentales insisten en que cualquier hilo es mejor que ninguno. Consumer Reports sugiere elegir hilos encerados con cera de abeja o ceras vegetales, hechos de materiales biodegradables como seda o algodón, y sin sabor o con aromas naturales declarados. Para quien prefiera evitar el hilo de cuerda, el organismo menciona los irrigadores bucales como alternativa. Aunque pueden ser algo menos eficaces para eliminar bacterias, son una opción válida para quienes no toleran el hilo.

Definitivamente, la evidencia sobre el hilo dental y los PFAS es limitada, pero consistente en un punto: estas sustancias no son necesarias para que el producto funcione. Los cambios en el mercado y en la legislación apuntan en esa dirección. Mientras la información en las etiquetas siga siendo opcional, el consumidor debe revisar los ingredientes y consultar a su odontólogo.

También te puede interesar:

· La temperatura de tu habitación podría estar poniendo tu corazón en grave peligro

· Un mal de las grandes ciudades: pasar demasiado tiempo entre cuatro paredes ocasiona riesgos para la salud

· Uno de cada seis adolescentes presenta síntomas de ansiedad