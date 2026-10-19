Ford Bronco 2027 amplía el motor V6 del Raptor a más versiones

Ford quiere que más conductores puedan disfrutar de la potencia del Bronco sin tener que dar el salto a la versión Raptor. Para el modelo 2027, la marca extenderá el motor EcoBoost V6 biturbo de 3.0 litros a varias versiones de su todoterreno, acompañado de nuevas ediciones y mejoras en el equipamiento.

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El cambio más importante está en la mecánica. Las variantes Outer Banks, Badlands y Heritage podrán incorporar un motor que entrega 380 caballos de fuerza y 440 libras-pie de torque.

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La transmisión automática de 10 velocidades y la tracción en las cuatro ruedas completan esta configuración.

Más potencia sin llegar al Raptor

El Bronco Raptor seguirá por encima en rendimiento, con 418 caballos de fuerza y las mismas 440 libras-pie de torque. La diferencia es que, con la gama 2027, Ford ofrecerá una alternativa con motor V6 para quienes buscan más fuerza, pero no necesitan las prestaciones de la versión más extrema.

Esta ampliación también permitirá que el nuevo Bronco Filson tenga esa mecánica de serie.

Se trata de una edición que apuesta por una imagen vinculada con las actividades al aire libre y materiales de mayor categoría, además de dos colores exclusivos, Verde Campo y Arena Metálica. Su llegada a los concesionarios está prevista para comienzos de 2027.

El Bronco RTR apuesta por la conducción todoterreno

Otra de las novedades es el regreso del Bronco RTR, una versión con personalidad deportiva y una puesta a punto enfocada en los caminos sin asfaltar. Su propuesta está dirigida a quienes disfrutan de conducir sobre tierra y terrenos irregulares.

El precio anunciado para esta edición comienza en $50,495 dólares, antes de los gastos de envío. Ford todavía debe confirmar otros detalles comerciales de las nuevas variantes, incluido el precio del Filson.

Ford Bronco Filson. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Cambios en el interior y más equipamiento

Las mejoras también llegan al habitáculo. El Outer Banks con paquete Lux sustituye sus asientos de cuero por otros de vinilo prémium, una solución que puede resultar práctica para quienes utilizan el vehículo en actividades donde el barro y el polvo son habituales.

Por su parte, el Badlands amplía la disponibilidad del vinilo de grado marino (MGV) e incorpora, por primera vez en esta versión, un asiento de ese material con ajuste eléctrico.

El Bronco Big Bend también gana opciones de confort. Los compradores podrán añadir un volante calefactable al equiparlo con el paquete Mid, una característica que amplía las posibilidades de personalización de esta variante.

Se presenta el Ford Bronco Filson. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Azul Neptuno renueva la paleta de colores

La oferta exterior suma el Azul Neptuno, que reemplazará al Azul Velocidad en la gama 2027. Es una modificación sencilla, pero permite ofrecer una alternativa estética adicional sin tener que elegir una edición especial.

Ford prevé que las versiones base lleguen a finales de 2026, mientras que los modelos Filson y RTR están programados para el primer trimestre de 2027.

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