Honda detecta un defecto peligroso en sus kits de reparación de neumáticos

Intentar resolver un pinchazo en plena carretera puede convertirse en una situación peligrosa para algunos propietarios de Honda.

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La marca japonesa lanzó una nueva llamada a revisión en Estados Unidos porque el kit de reparación de neumáticos de determinados vehículos podría acumular presión y expulsar la tapa del recipiente de sellador.

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La campaña afecta a 4,804 unidades de los años modelo 2023 a 2026. Lo llamativo es que el problema aparece después de otra retirada que involucró a más de un millón de vehículos de la marca. Algunas piezas defectuosas que debían haberse reemplazado terminaron mezcladas con los componentes corregidos.

Qué falla en el kit de reparación

El inconveniente está en la boquilla que conecta el recipiente de sellador con la válvula del neumático. Cuando el equipo se utiliza de forma incorrecta, la presión puede acumularse dentro del envase. Si el mecanismo de alivio no consigue liberarla, la tapa podría salir despedida.

El riesgo no se limita a una reparación en el taller. También puede presentarse cuando el conductor intenta solucionar un pinchazo en un estacionamiento, en el garaje de su casa o a un costado de la carretera. En esas circunstancias, la tapa podría golpear a quien manipula el equipo y provocarle lesiones.

Nuevo Honda Accord 2026. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Honda no había reportado reclamaciones de garantía, accidentes con heridos ni fallecimientos relacionados con este defecto hasta el 1 de octubre de 2026, fecha en la que determinó que era necesario iniciar otra campaña.

Cuáles son los modelos afectados

La retirada incluye 4,804 vehículos distribuidos entre tres versiones. Estos son los modelos y años contemplados en la documentación.

Honda Accord Hybrid 2023-2026.

Honda CR-V Hybrid 2023-2026.

Honda CR-V Fuel Cell EV 2025-2026.

El origen de esta nueva campaña está relacionado con la retirada anterior, registrada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) con el número 26V-366.

Durante el proceso de reparación, el proveedor no separó correctamente las piezas originales de las modificadas. Algunas unidades defectuosas llegaron nuevamente a los concesionarios y terminaron instaladas en vehículos que debían recibir componentes corregidos.

Qué solución ofrece Honda

La compañía notificará a los propietarios registrados para que lleven sus vehículos a un concesionario autorizado. Allí se inspeccionará el kit y se reemplazará la boquilla cuando corresponda.

Este es el Honda Accord 2025. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

La pieza modificada elimina la válvula unidireccional relacionada con el problema. Además, el proveedor implementará controles para evitar que los componentes defectuosos vuelvan a mezclarse con los que ya fueron corregidos.

Según el calendario de la campaña, las comunicaciones a los concesionarios estaban previstas para comenzar alrededor del 10 de septiembre de 2026, mientras que los avisos a los propietarios se programaron para el 16 de noviembre.

Si tienes uno de los modelos incluidos, lo recomendable es comprobar si tu vehículo está afectado mediante su número de identificación (VIN) en el portal oficial de la NHTSA o consultar directamente con un concesionario Honda. No todos los ejemplares de esos años están necesariamente incluidos, por lo que verificar el VIN es el paso más importante.

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