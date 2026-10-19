Personas en situación de calle reciben ropa y artículos de primera necesidad en Van Nuys 

Decenas de personas que viven en situación de calle, en refugios o simplemente no tienen dinero para comprar ropa para uso personal o que necesitaban una cobija para mitigar el frío durante el invierno obtuvieron ayuda gracias al Project ReWear y Bundles of Kindness, en la ciudad de Van Nuys.

Unidos en el llamado “Homeless Connect Day”, al lado de representantes de LA Housing y la iglesia Central (Central Lutheran Church), personas como María Elena Torres, una mujer de 75 años originaria de Copán, Honduras, se llevaron varias prendas de vestir y artículos esenciales para enfrentar el clima frío que se avecina.

“Aunque mis tres hijos me ayudan, necesito una cobija”, dijo la señora Torres.

¿Qué sucede cuando miles de libras de ropa no deseada se convierten en un salvavidas para personas en situación de calle?

En Los Ángeles, dos organizaciones locales están transformando esa interrogante en un impacto comunitario cuantificable.

Hasta la fecha, Project ReWear ?una empresa social de moda circular con sede en Thousand Oaks? ha donado más de 2,500 libras de ropa a Bundles of Kindness, una organización sin fines de lucro local que proporciona vestimenta y recursos esenciales a personas y familias sin hogar.

Una empresa de moda circular es un negocio que diseña, produce, vende o gestiona prendas y textiles bajo un modelo de ciclo cerrado. En lugar de seguir el esquema lineal tradicional de “extraer, fabricar, usar y tirar”, la ropa busca que los materiales y las prendas de vestir permanezcan en uso el mayor tiempo posible y se reincorporen al sistema al final de su vida útil.

Asimismo, Project ReWear ha donado más de 500 libras de ropa a escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) para ayudar a vestir a niños en situación de calle, ampliando así su impacto comunitario más allá de los eventos de asistencia tradicionales.

Doble impacto social

Pero lo más relevante no es simplemente la cantidad de ropa donada; es cómo dos organizaciones están creando una solución práctica a dos desafíos urgentes: los residuos textiles y la creciente necesidad de artículos de primera necesidad en todo Los Ángeles.

Gracias a su colaboración continua, la ropa en buen estado se canaliza a iniciativas de apoyo comunitario, facilitando desde artículos de uso diario hasta vestimenta adecuada para entrevistas de trabajo, y ayudando así a las personas a avanzar hacia una mayor estabilidad.

Para alguien que vive en situación de calle, contar con ropa limpia puede significar sentirse preparado para una entrevista de trabajo. Para un niño que atraviesa una situación de inestabilidad habitacional, contar con prendas de su talla puede marcar una diferencia significativa en su jornada escolar.

Eso sucedió con Brandon Busch, un hombre de 31 años oriundo de Belice, quien compartió las dificultades que ha enfrentado al vivir sin un hogar y al hacer uso de los servicios destinados a personas en situación de calle.

“Llevo más de un año sin una vivienda fija, alternando mi estancia entre la calle y diversos albergues”, declaró a La Opinión. “Mi objetivo es alcanzar la estabilidad y reconstruir mi vida, superando el consumo de drogas y rodeándome de un entorno más positivo y motivador”,

Además, Brandon se encuentra a la espera de ser asignado a una vivienda, como una “mini casa” (tiny home). Ya se encuentra en la lista de espera para acceder a una solución habitacional.

La ropa no debería ser desechable

Kimberly Lau, cofundadora y directora ejecutiva de Project ReWear (Proyecto de Reusar), dijo que en la organización sin fines de lucro trabajan para reducir los residuos textiles y, al mismo tiempo, proporcionar ropa a personas necesitadas.

Lau relató que fundó Project ReWear junto a un socio comercial tras observar un exceso de prendas de “moda rápida” (fast fashion) al vaciar los armarios de sus hijos. La organización estableció una tienda y un almacén, y colabora con Bundles of Kindness, una entidad que suministra ropa a personas sin hogar.

La empresa comenzó sus actividades en 2024 y la colaboración con Bundles of Kindness se inició en 2025.

“En California, se desechan cerca de 1,2 millones de toneladas de residuos textiles”, comentó. “Y, cada segundo, llega a los vertederos una cantidad de residuos textiles equivalente a la carga de un camión de basura”.

Asimismo, indicó que solo alrededor del 20 % de la ropa donada se revende, mientras que cerca del 80 % termina en vertederos o se envía al extranjero.

“Nuestro objetivo es prolongar la vida útil de las prendas, ofrecer ropa gratuita a quienes la necesitan y concienciar a los consumidores sobre los residuos textiles y sus repercusiones medioambientales”, subrayó, y a la vez destacó la amabilidad, la empatía y la compasión por el prójimo como pilares fundamentales de su labor, e instó a los residentes de Los Ángeles a conocer las dificultades que enfrentan otras personas y a realizar pequeñas acciones que, en conjunto, pueden marcar la diferencia en la vida de otras personas.

Valencia Tadeo, ecuatoriana y madre de cuatro hijos, y su hermana Audica, quien es mamá de dos niños, además de conseguir ropa, zapatos y mochilas, dijeron que llevan semanas viviendo en la calle.

“Necesitamos comida y una vivienda”, indicó Valencia. “Lo más triste que vivimos es por los niños; uno no se imagina la realidad al venir a este país; venimos con grandes sueños y nos encontramos con una realidad distinta”.

Rescatar la dignidad humana

Con el fin de abordar la falta de vivienda y la pobreza en Los Ángeles, a los 13 años, Rachel, hija de Deborah Rosenberg, presentó Bundles of Kindness (Paquetes de bondad), mediante los cuales la organización distribuye artículos de primera necesidad —como ropa, artículos de aseo personal, alimentos y productos de higiene— a personas que viven en la calle o en alojamientos de transición.

Asimismo, Bundles of Kindness colabora con escuelas como la escuela primaria Canoga Park para apoyar a estudiantes sin hogar, proporcionándoles donaciones mensuales de ropa y calzado deportivo nuevos.

“Nuestros programas actuales tienen como objetivo atender a miles de personas en el Valle de San Fernando, en West Hollywood y en otras zonas de Los Ángeles”, subrayó Deborah Rosenberg. “Nuestro objetivo principal es ofrecer artículos de primera necesidad, interacción humana, dignidad y afecto a las personas que viven en situación de calle”.

A los 2,000 paquetes de ayuda que se distribuyeron. Bundles of Kindness también entregó los llamados “Lois’ Paw Packs”, que incluyen alimento para perros y gatos, premios y artículos diversos para las mascotas de personas sin hogar.