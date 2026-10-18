SuperLotto Plus: $64 millones gana boleto vendido en Anaheim

Un boleto de la lotería SuperLotto Plus vendido en Anaheim, condado de Orange, ganó un premio de $64 millones de dólares en el sorteo celebrado la noche de este sábado 17 de octubre.

La Lotería de California informó que el boleto se vendió en la tienda de conveniencia 7-Eleven localizada en 240 South Magnolia Avenue, en la intersección con West Broadway, en Anaheim.

#JACKPOT #SuperLottoPlus top prize winner sold in Anaheim, by the 7-eleven store at 240 S. Magnolia Avenue. The lucky ticket is worth an estimated $64 million. Details at https://t.co/Ir3MUlKsr0 #CALottery #YouPlaySchoolsWin #CaliforniaEducation — CA Lottery Press (@calotterypress) October 18, 2026

El ticket fue el único en acertar los cinco números sorteados, que en esta ocasión fueron: 3, 25, 27, 29 y 37; además del número Mega, que fue el 17.

Sigue leyendo: Premio de $1.4 millones obtiene boleto Powerball vendido en Los Ángeles

La persona que obtuvo el premio no ha sido identificada, en espera de que el ganador entregue el boleto a la Lotería de California para iniciar el proceso de verificación antes de entregar el premio, tras el descuento de impuestos.

En el sorteo de este sábado, tres boletos obtuvieron premios por $13,920 dólares cada uno. Fueron vendidos en Long Beach, Adelanto y en una licorería de la ciudad de Citrus Heights, en el condado de Sacramento.

Sigue leyendo: Por error, Lotería de California divulga dirección de ganador de $12 millones

La Lotería SuperLotto Plus celebró 58 sorteos sin tener un ganador del premio principal, hasta el sorteo de la noche de este sábado. Para el concurso del miércoles 21 de octubre, se tiene una bolsa de $7 millones de dólares.

El ganador podrá elegir entre recibir un premio en efectivo en un solo pago, estimado aproximadamente en $26.4 millones de dólares; o reclamar la bolsa principal dividida en 30 pagos anuales, con sus respectivos incrementos por la inflación.

Sigue leyendo: SuperLotto Plus: Premio de $32 millones para boleto vendido en San Bernardino

De acuerdo con la Lotería de California, la probabilidad de acertar los cinco números y el número Mega es de 1 entre 41,416,353.

Sigue leyendo:

· Gran premio de $2.8 millones para boleto de Powerball en el sur de California

· Boleto vendido en el sur de California se lleva premio de $2.3 millones en Powerball

· La lotería hace millonarios en una licorería de Los Ángeles