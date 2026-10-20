BMW prepara una nueva era para Alpina con el motor V8

El sonido de un motor también puede definir la personalidad de una marca. Alpina parece tenerlo claro y ya adelantó cuál será uno de los protagonistas de su próxima generación de autos de lujo.

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La firma confirmó que los motores V8 tendrán un papel central en los modelos que prepara bajo el control total de BMW, una etapa que comenzará a tomar forma con su primer lanzamiento de producción, previsto para 2027 como máximo.

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La confirmación llegó a través de publicaciones en Instagram acompañadas por un video del prototipo Vision BMW Alpina. Aunque este coupé conceptual no llegará a los concesionarios, sirve como adelanto del lenguaje de diseño y la filosofía mecánica que la marca quiere desarrollar.

El V8 será una de sus principales señas de identidad

Alpina describió el sonido grave del escape del prototipo como algo que “marcará el tono de cada viaje”. Más allá de la frase, el mensaje apunta a mantener el protagonismo de los motores de combustión en una gama que buscará distinguirse por sus prestaciones, refinamiento y personalidad.

Eso no significa que todos sus futuros modelos vayan a utilizar exclusivamente motores V8.

La marca ha trabajado con diferentes configuraciones mecánicas, incluidos motores de cuatro cilindros y opciones diésel. Sin embargo, el ocho cilindros será una pieza clave de su nueva identidad.

El BMW Alpina Vision Concept. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

BMW quiere posicionar a Alpina entre sus modelos más exclusivos

La estrategia también tiene que ver con el lugar que ocupará Alpina dentro del grupo alemán. Philip Koehn, director de producto para autos de lujo de BMW, explicó en julio que la firma buscará atender a los clientes que quieren dar un paso más allá de los modelos convencionales de BMW, pero sin llegar al segmento de ultralujo de Rolls-Royce.

En ese escenario, el V8 puede convertirse en un argumento importante para diferenciar la oferta. BMW mantiene su apuesta por los autos eléctricos, aunque también reconoce que existe una clientela interesada en las prestaciones y el carácter de los motores de combustión.

Así es el lujoso BMW Alpina Vision Concept. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

El primer modelo llegará antes de finalizar 2027

Todavía no hay confirmación sobre cuál será el primer Alpina de producción de esta nueva etapa. Entre las posibilidades que circulan aparece un sucesor del B7, basado en el BMW Serie 7, aunque por ahora esa información debe tomarse como una especulación.

También han surgido indicios sobre posibles SUV de mayor tamaño, después de que BMW registrara las denominaciones XB8 y XB9. Estos nombres alimentan las expectativas sobre una futura ampliación de la gama, pero no confirman que esos vehículos estén aprobados para producción.

Lo que sí está claro es la intención de BMW de darle a Alpina una identidad propia dentro de su oferta de lujo. La combinación de diseño exclusivo, refinamiento y motores V8 será fundamental para ese objetivo, mientras la industria sigue ajustando sus planes frente a una demanda que todavía no ha abandonado por completo los grandes motores de combustión.

El primer lanzamiento de esta nueva etapa permitirá comprobar hasta dónde quiere llegar la marca y qué lugar ocupará frente a sus rivales más exclusivos.

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