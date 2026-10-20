Construcción y ventas de viviendas unifamiliares en EE.UU. se desploma a mínimos históricos en septiembre

El mercado inmobiliario en Estados Unidos continúa ajustado no solo ante las elevadas tasas hipotecarias que ya alcanzan el 7%, sino por la paralización de los proyectos de construcción y las ventas de las viviendas unifamiliares.

De acuerdo con un reciente informe publicado por el Departamento de Comercio, la construcción de viviendas unifamiliares cayó durante el mes de septiembre un 4.6% interanual hasta ubicarse en las 859, 000 unidades, representando el nivel más bajo en un año.

Por su parte, según el análisis, los permisos para futuras construcciones de viviendas unifamiliares en el país también disminuyeron un 4.0%, esto en medio de una pronunciada caída de la confianza de los constructores, la cual se desplomó a mínimos históricos en lo que va de octubre, según datos de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB).

Para Bill Owens, presidente de la NAHB, “los constructores estadounidenses se enfrentan a mayores costos de préstamos para la construcción, materiales de construcción y diésel, así como a una persistente escasez de mano de obra”, dijo.

Por su parte, Robert Dietz, economista jefe de la NAHB, también señala que “las tasas hipotecarias más altas, los elevados costos de construcción y la menor confianza del consumidor están haciendo que muchos compradores se mantengan al margen. Como resultado, el flujo de compradores ha caído a su nivel más bajo desde abril de 2012, sin contar el inicio de la pandemia en abril de 2020”, indicó.

Y es que efectivamente, de acuerdo con el informe publicado este martes por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), el índice de ventas de viviendas pendientes disminuyó un 7.3% hasta alcanzar los 66,0 puntos durante septiembre, registrando uno de los niveles más bajos desde 2001.

Al respecto, Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, expresó que actualmente “las condiciones del mercado se debilitaron debido al rápido aumento de las tasas hipotecarias”.

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