La confianza de los constructores de viviendas se desploma a mínimos históricos en octubre

De acuerdo con los resultados de una encuesta publicada este lunes por la Asociación Nacional de Constructores (NAHB), la confianza de los constructores de vivienda en Estados Unidos se desplomó a mínimos históricos en lo que va del mes de octubre, siendo uno de los niveles más bajos en casi 14 años.

Según los datos presentados en el informe, el índice del mercado inmobiliario de NAHB cayó 3.0% hasta ubicarse en los 29 puntos. Esta disminución se debe a varios factores, entre los principales, la falta de mano de obra ante las estrictas políticas migratorias, además de las elevadas tarifas arancelarias para las importaciones de las principales materias primas.

Al respecto, Bill Owens, presidente de la NAHB, señaló que actualmente “los constructores estadounidenses se enfrentan a mayores costos de préstamos para la construcción, materiales de construcción y diésel, así como a una persistente escasez de mano de obra”, dijo.

Para Owens a nivel nacional, más de un tercio de los constructores reportaron operativos de control migratorio en sus áreas de mercado durante el último mes; “esto provocó retrasos en la construcción y desincentivó a los trabajadores legales a presentarse a trabajar”, expresó.

Un mercado inmobiliario ajustado

Por otro lado, el sector continúa ajustado ante las elevadas tasas hipotecarias que, según el último reporte de Freddie Mac, el tipo fijo a 30 años se ubicó en los 7.40% al cierre de la primera semana de octubre, uno de los niveles más altos alcanzados este año.

Esto ha provocado una fuerte caída en la demanda, ya que, ante el alto tipo de endeudamiento, los compradores de vivienda se mantienen alejados del mercado, y debido al exceso de viviendas nuevas sin vender, el sector de la construcción siente el desánimo de iniciar proyectos nuevos.

“Las tasas hipotecarias más altas, los elevados costos de construcción y la menor confianza del consumidor están haciendo que muchos compradores se mantengan al margen. Como resultado, el flujo de compradores ha caído a su nivel más bajo desde abril de 2012, sin contar el inicio de la pandemia en abril de 2020”, indicó Robert Dietz, economista jefe de la NAHB.

Finalmente, en el análisis se destacó que al menos un 43% de los constructores disminuyeron los precios de los inmuebles para atraer a más clientes, un 65% usó incentivos de venta, mientras que un 6% mantuvo los precios.

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