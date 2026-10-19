Reparar una casa en EE.UU. cuesta 76% más que hace diez años, según análisis

En los últimos años, los elevados precios en bienes esenciales han mantenido ajustados los presupuestos de las familias estadounidenses, quienes no solo se enfrentan a costos más altos en bienes básicos como alimentos, medicamentos, servicios, vivienda y, de este último, tanto la compra, alquiler o reparaciones se han elevado a máximos históricos.

Según un informe presentado recientemente por LendingTree, reveló que, en el caso de las reformas o reparaciones del hogar en la última década, el coste promedio se ha elevado hasta un 76.1%, es decir, que, dependiendo del requerimiento, los hogares estadounidenses pueden gastar entre $1,200 y $2,113 dólares.

No obstante, aunque los precios para las reparaciones de las viviendas se hayan disparado, los propietarios de vivienda siguen escogiendo permanecer en sus inmuebles y esto se debe a varias razones, principalmente la falta de inventario que ha disparado los precios de las viviendas y las altas tasas hipotecarias que este año ya alcanzaron el 7%, cuando en la mayoría de los casos muchos cuentan con hipotecas de menos del 3%.

Al respecto del informe, Matt Schulz, analista jefe de finanzas para el consumidor de LendingTree, comentó que “los costos de las reformas del hogar están aumentando tanto, en parte porque el precio de casi todo está subiendo. Es probable que el costo de la mano de obra y la construcción esté influyendo mucho”, dijo.

Aunque en el último año la confianza de los constructores de viviendas estadounidenses se ha desplomado a mínimos históricos, esto se debe a la falta de mano de obra por las estrictas políticas migratorias y los precios más altos de los materiales de construcción, influyendo en los precios de los inmuebles.

Asimismo, Schulz comentó que “muchas familias se sienten atrapadas porque tienen una casa que no satisface sus necesidades actuales, pero una hipoteca con una tasa mucho más baja que la que obtendrían hoy. Simplemente no se deciden a cambiar su tasa del 3% por una del 7%, así que se quedan donde están. Lamentablemente, es poco probable que esto cambie pronto”, expresó.

Por otra parte, el análisis destaca que el costo promedio del mantenimiento de una vivienda actualmente es de $1,706 dólares, y entre las reformas más comunes están los calentadores de agua, lavavajillas y trituradores de basura, cambios de electrodomésticos, entre otros.

En este sentido, el analista de LendingTree menciona que “las reformas del hogar pueden ser más grandes y llamativas, pero el mantenimiento y las reparaciones constantes son mucho más comunes. Casi cualquier propietario puede confirmar que parecen no tener fin. Pueden costar solo unos cientos de dólares, en lugar de los miles que se gastan en reformas mayores, pero ocurren con tanta frecuencia que pueden suponer una importante carga financiera para las familias”, dijo.

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