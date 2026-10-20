Mariah Carey gana batalla de legal contra su hermano por difamación

La cantante estadounidense Mariah Carey logró una importante victoria en los tribunales luego de que la Suprema Corte del Estado de Nueva York desestimara la demanda por difamación interpuesta por su hermano mayor, Morgan Carey.

El litigio, que se prolongó durante más de tres años y en el que se exigía una compensación económica superior a los 20 millones de dólares, concluyó en favor de la intérprete de “All I Want for Christmas Is You”.

La disputa legal se remonta a mayo de 2021, cuando Morgan Carey emprendió acciones judiciales tras la publicación de las memorias de la artista, tituladas “The Meaning of Mariah Carey” (2020).

En el libro, la diva del pop relata episodios complejos de su infancia y dinámica familiar, retratando a su hermano como una persona de comportamiento violento e implicándolo en presuntos altercados físicos y problemas de adicción. Morgan sostuvo que tales pasajes dañaron severamente su reputación y causaron perjuicios financieros en sus proyectos profesionales.

Sin embargo, la jueza Leslie A. Stroth determinó en su fallo que el demandante no logró demostrar los requisitos legales exigidos en los casos de difamación que involucran figuras públicas. En particular, la magistrada señaló que Morgan no presentó pruebas suficientes que acreditaran “malicia real”, es decir, que la cantante hubiese actuado a sabiendas de que sus afirmaciones eran falsas o con un desprecio temerario hacia la verdad.

John Rosenberg, abogado de Mariah Carey, expresó su satisfacción ante la resolución judicial al señalar que la corte reconoció el valor de las memorias de la artista como un relato de interés público. Gran parte de los reclamos iniciales de Morgan ya habían sido desestimados por las autoridades en 2022, dejando únicamente un puñado de acusaciones que ahora quedaron archivadas en su totalidad.

A pesar de la resolución del tribunal de primera instancia, la batalla familiar parece no haber finalizado por completo. Richard Altman, representante legal de Morgan Carey, declaró tras conocer el fallo que discrepan respetuosamente de la decisión judicial y confirmó que tienen la intención de apelar el dictamen a la brevedad.

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