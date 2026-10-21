Primera dama de Illinois dona $500,000 dólares para apoyar a candidata a gobernadora de Ohio “en declive”

Mary Kathryn Pritzker, primera dama de Illinois, emitió un donativo de medio millón de dólares a la campaña de Amy Acton, candidata demócrata a gobernadora por Ohio, esto después de que comenzó a circular en redes sociales un controversial video donde su madre la tacha de mentirosa y pide a la ciudadanía no confiar en sus promesas políticas.

Donna Arthur, madre biológica de la mujer que aspira a gobernar su estado natal, descalificó las acusaciones de abuso sexual presentadas en su momento por Amy Acton en contra de su pareja afirmando haber sido su víctima cuando ella tenía 12 años.

Incluso confiesa haberse alejado de su hija al descubrir que presuntamente mintió como lo sigue haciendo.

“Quiero mucho a mi hija, pero cuando la vi mintiendo… No es fácil para una madre decir esto, pero Amy tiene un problema grave.

Miente sobre su pasado. Dice que creció viviendo en una tienda de campaña. Nada de eso es cierto.

No dejes que se convierta en tu gobernadora. Si crees que mejorará tu vida, te estás engañando”, se le escucha decir en el video.

BREAKING OVERNIGHT: In a huge surprise, Amy Acton's own MOTHER just went on camera urging Ohioans NOT to vote for her daughter for governor



"My name is Donna Arthur and I'm Amy Acton's mother…Amy has a serious problem. She is a liar. She lies about her past. She says she grew? pic.twitter.com/HI6yByajXf — Nico (@Nicoki32) October 21, 2026

Posteriormente, la campaña del republicano Vivek Ramaswamy, rival político de Amy Acton, confirmó a la prensa estar detrás de la difusión del testimonial de su progenitora a quien asegura no haberle pagado un solo centavo para acceder a ser grabada.

Para el equipo que respalda a la candidata demócrata, la acción del millonario empresario de raíces hindúes es considerada un golpe bajo al poner en duda el sufrimiento padecido por Acton cuando fue agredida sexualmente.

En solidaridad con la demócrata de 60 años, Mary Kathryn Pritzker decidió apoyar sus aspiraciones de gobernar a Ohio a través de un donativo, pues considera que está siendo objeto de una campaña negra orquestada por un personaje obsesionado con ser reconocido en la política sin importar el costo a pagar.

“Los hombres malvados llegan al poder cuando nos negamos a alzar la voz y luchar. Vivek Ramaswamy representa todo lo que está mal en nuestra política actual: arrogancia, crueldad, deshonestidad y la creencia de que es aceptable decir y hacer cualquier cosa por el poder.

Esta contienda electoral se trata de plantar cara a los abusadores, de confrontar el extremismo y de asegurarnos de que los hombres que se nutren de la crueldad y la división no tengan vía libre para gobernar.

Ohio se merece algo mejor, Ohio se merece a Amy Acton como gobernadora, y estoy dispuesta a luchar por ella”, escribió en un comunicado.

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