Retiran del mercado 1.6 millones de libras de salchichas, tocino, embutidos y otros productos

La empresa Kayem Foods está retirando del mercado 1.6 millones de libras de productos cárnicos y avícolas listos para consumir porque podrían haber sido almacenados a temperaturas inseguras, según una alerta del Departamento de Agricultura (USDA). Estos productos se almacenaron y transportaron entre el 7 de junio y el 14 de octubre.

La retirada del mercado incluye decenas de productos vendidos bajo diversas marcas en todo el país. Entre los mismos están perros calientes, embutidos, salchichas cóctel, carne en conserva, tocineta, productos de pavo, albóndigas, salchichas de pollo y más.

Kayem Foods, con sede en Massachusetts, emitió el 16 de octubre un comunicado para informar sobre la situación que afecta sus productos.

Productos involucrados

Los productos retirados tienen uno de los siguientes números dentro de la marca de inspección del USDA:

EST. M/P 7839

EST. P 20935A

EST. M 9520

Informa The Dallas Morning News que, en el Departamento de Agricultura, el problema se descubrió después de que Kayem Foods recibiera el 1 de octubre una queja de un cliente minorista que informó que

los productos habían llegado a su destino a temperaturas superiores a las adecuadas. Sin embargo, hasta el 17 de octubre, no se habían reportado enfermedades relacionadas con los productos retirados.

¿Qué debes hacer si tienes un producto de estos en casa?

Si tienes en casa un producto afectado por una alerta o retirada, no lo uses ni lo consumas y comprueba primero que coincide exactamente con el producto alertado (nombre, marca, número de lote y fecha de caducidad o consumo preferente).

Pasos recomendados:

Deja de usarlo inmediatamente , aunque el producto parezca estar en buen estado, huela o se vea normal.

, aunque el producto parezca estar en buen estado, huela o se vea normal. Devuélvelo al establecimiento donde lo compraste para solicitar reembolso o cambio, si es posible.

para solicitar reembolso o cambio, si es posible. Si no puedes devolverlo, desechalo de forma segura , siguiendo las instrucciones de la alerta.

, siguiendo las instrucciones de la alerta. Conserva el envase o etiqueta si la autoridad o el fabricante lo solicita para gestionar la devolución o la investigación.

si la autoridad o el fabricante lo solicita para gestionar la devolución o la investigación. Consulta la web oficial de la agencia competente y las instrucciones del fabricante.

Si ya lo consumiste:

Si aparecen síntomas como fiebre, vómitos, diarrea, náuseas o malestar, busca atención médica e indica qué producto consumiste y cuándo. Acude con mayor rapidez si hay diarrea con sangre, fiebre alta o síntomas persistentes.

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