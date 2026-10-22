FDA ordena retirar del mercado pasta de dientes infantil por riesgo potencial para la salud

La retirada voluntaria de productos de pasta dental del mercado estadounidense por posible riesgo para la salud abarca 17 variedades de las marcas Brush Buddies, evo y ARU. Incluye productos infantiles con personajes como Barbie, Hot Wheels, Crayola y My Little Pony, además de pastas con sabores de helado y productos para adultos.

Los tubos de pasta dental se comercializaron en presentaciones de 3.5 y 4 onzas, además de paquetes dobles. No todos los productos de esas variedades están incluidos: los consumidores deben revisar los números de lote y las fechas de caducidad indicados en el aviso de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La agencia señaló “desviaciones de las buenas prácticas de fabricación actuales”, pero no detalló cuáles fueron los problemas. Pritam International inició la retirada el 10 de septiembre; Ashtel Studios distribuyó los productos en todo Estados Unidos, detalló Newsweek, medio que intentó contactar a ambas empresas.

Clase II indica un riesgo limitado

La FDA asignó la categoría Clase II el 19 de octubre. Una retirada de Clase II se clasifica como aquella en la que el uso o la exposición a un producto defectuoso puede causar consecuencias adversas para la salud, temporales o médicamente reversibles. Sin embargo, la posibilidad de consecuencias graves se considera remota.

La clasificación no significa que todas las personas que usen los productos afectados vayan a sufrir daños.

Productos retirados del mercado

La retirada voluntaria afecta a 17 variedades de pasta de dientes comercializadas bajo las marcas Brush Buddies, evo y ARU.

Brush Buddies

Pasta dental anticaries con flúor Barbie, sabor chicle, 113 g (4 oz).

Pasta dental anticaries con flúor Hot Wheels, sabor fresa, 113 g (4 oz).

Pasta dental anticaries con flúor Crayola Silly Scents, sabor chicle, 113 g (4 oz).

Pasta dental anticaries con flúor Crayola Silly Scents, sabor sandía, 113 g (4 oz).

Pasta dental anticaries con flúor Crayola Silly Scents, sabor fresa, 113 g (4 oz).

Pasta dental anticaries con flúor y aroma a chicle de My Little Pony, 113 g (4 oz).

Pasta dental anticaries con flúor sabor helado de vainilla, 99 g (3.5 oz).

Pasta dental anticaries con flúor, sabor helado de menta con trocitos de chocolate, 99 g (3.5 oz).

Pasta dental anticaries con flúor, sabor a helado de galletas y crema, 99 g (3.5 oz).

Pasta dental anticaries con flúor, sabor helado de chocolate, 99 g (3.5 oz).

Pasta dental blanqueadora anticaries con flúor y bicarbonato de sodio, menta fresca, 99 g (3.5 oz).

Pasta dental con flúor y protección anticaries, sabor menta fresca, paquete de dos tubos de 3.5 oz.

Pasta dental blanqueadora avanzada anticaries con flúor, menta, 99 g (3.5 oz).

evo

Advanced Whitening Anticavity Fluoride Toothpaste, Peppermint, 3.5 oz.

Sensitive Anticavity Fluoride Toothpaste, Sweet Mint, 3.5 oz.

ARU

Pasta de dientes para la salud de las encías, menta calmante, 99 g (3.5 oz).

Pasta de dientes con protección anticaries, menta fresca, 99 g (3.5 oz).

Comprobar si un tubo de pasta dental pertenece a los lotes incluidos

Para comprobar si un tubo de pasta dental pertenece a los lotes incluidos en la retirada, compara el nombre exacto del producto, el tamaño, el número de lote y la fecha de caducidad de tu envase con los de la lista de retirada.

Que coincida la marca o el sabor no basta: la medida afecta a lotes concretos de 17 variedades de Brush Buddies —incluida la línea BB—, evo y ARU, distribuidas en Estados Unidos por Ashtel Studios.

Busca el código de lote y la caducidad en el extremo sellado o en la parte posterior del tubo; revisa también la caja si la conservas. Copia el código completo, incluidas las letras finales.

Anota el nombre, el sabor y el peso. Si aparecen, añade el NDC —código del medicamento— y el UPC —código de barras del producto— para distinguir la presentación exacta.

Consulta el listado completo de productos, lotes y caducidades reproducido por Health o WBIW, citado aquí. Busca primero tu variedad y después compara los identificadores de tu tubo; no te guíes únicamente por una fecha de caducidad parecida.

Si tu producto coincide con un lote retirado, deja de usarlo y contacta con la tienda o el fabricante para solicitar instrucciones de devolución, reembolso o sustitución. Si el código es ilegible o hay una discrepancia entre lote y fecha, no des por hecho que queda fuera: consulta con la empresa antes de seguir utilizándolo.

Ashtel Studios y Brush Buddies atienden en el 866-274-8351. También puedes escribir a support@ashtelstudios.com o support@brushbuddies.com; para evo, a support@getevo.net, y para ARU, a hello@getaru.com.

Es válido reiterar que la retirada se debe a incumplimientos de las normas de buenas prácticas de fabricación; la clasificación comunicada es de clase II. Esto no significa que todos los tubos de esas marcas estén afectados.

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