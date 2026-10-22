Los compradores de vivienda en EE.UU. encuentran oportunidades en docenas de ciudades, pero pagan un alto precio

Aunque para algunos compradores las elevadas tasas hipotecarias al 7% los están alejando del mercado inmobiliario, para otros los tipos de interés más altos suponen ventajas durante este otoño, según el reloj del mercado nacional de Realtor.com, que ahora se sitúa en las 4 en punto, indicando que, aunque hay un sector tardío, puede ser una tendencia favorable.

De acuerdo con los datos presentados por Realtor.com, en los últimos 12 meses, de los 55 mercados, hoy día 49 están a favor de los compradores, mientras que tan solo 6 se inclinan hacia los vendedores. En este lapso, también se observó que el número de vendedores disminuyó de 39 a 27, mientras que se apreció un aumento de 13 a 17 en el número de mercados de compradores.

El análisis destaca que, si bien las elevadas tasas hipotecarias han frenado al mercado, también han aumentado los niveles de inventario, lo que ha llevado en el desespero a muchos vendedores a disminuir los precios de los inmuebles intentando atraer a los compradores.

No solo los tipos de endeudamiento más altos han frenado el acercamiento de los futuros compradores al sector, sino que también en los últimos años la falta de inventario ha sido una de las razones por las cuales tomaron distancia, y es que muchas de las viviendas en la mayoría de los estados del país aumentaron sus precios a niveles históricos, impulsando la llamada “crisis de asequibilidad”.

Finalmente, en el informe se destacó que las áreas metropolitanas con mayor mercado para compradores actualmente son: Greenville, Carolina del Sur, y Nashville, Tennessee. No obstante, aunque caigan los precios de los inmuebles, los compradores seguirán luchando con las elevadas tasas hipotecarias.

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