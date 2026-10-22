Mercedes prepara un pequeño Clase G que llegará antes de 2028

Mercedes-Benz trabaja en un nuevo integrante de su familia todoterreno que promete conservar parte de su esencia, pero con una propuesta distinta. El llamado Little G llegará al mercado en menos de 24 meses, según confirmó Ola Källenius, director ejecutivo de la compañía, en octubre de 2026.

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El proyecto, presentado inicialmente como un vehículo eléctrico en 2023, ya ha dejado ver prototipos camuflados durante pruebas en carreteras europeas.

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Además, la marca confirmó que ofrecerá alternativas eléctricas y de combustión, aunque todavía no ha revelado sus especificaciones definitivas.

Una propuesta diferente para la familia G

El nuevo modelo no pretende ser simplemente una versión reducida del Clase G tradicional. Stefan Weckbach, responsable de Mercedes-AMG y de los negocios de Clase G y Maybach, explicó que la intención es llegar a otro público.

“Nos aseguraremos de que el pequeño Clase G apunte a un segmento diferente”, afirmó el ejecutivo. También aclaró que no buscan conquistar “al verdadero cliente del G”.

La idea es ofrecer una alternativa compacta dentro de la gama, con personalidad propia y algunos rasgos reconocibles del todoterreno más emblemático de Mercedes. Su precio y posicionamiento comercial todavía son desconocidos.

Capacidades todoterreno con una identidad propia

El tamaño no impedirá que el Little G tenga aptitudes para salir del asfalto. Källenius aseguró que contará con “muy buena capacidad todoterreno”, aunque dejó claro que el modelo original seguirá teniendo habilidades difíciles de igualar.

Mercedes-Benz Clase G. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Como ejemplo, recordó el desempeño del Clase G en la montaña Schöckl, en Austria, donde el vehículo puede afrontar descensos a velocidades de entre 60 y 70 km/h.

“Solo hay un auto en el mundo que puede hacer eso, y es el G”, señaló el directivo.

El nuevo integrante compartirá parte de ese espíritu aventurero, pero no buscará desplazar al modelo que representa a la familia, ni competir directamente por sus compradores habituales.

Motores eléctricos y de combustión

Aunque Mercedes presentó inicialmente el proyecto como eléctrico, en mayo de 2026 Michael Schiebe, entonces al frente de AMG, confirmó que también habrá versiones con motor de combustión.

Esta decisión ampliará las opciones para quienes buscan un SUV compacto de lujo, tanto entre los interesados en la movilidad eléctrica como entre quienes todavía prefieren la gasolina.

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