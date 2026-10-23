BMW recibe tantas solicitudes de salida de empleados que colapsa su web interna

BMW se encontró con una respuesta que superó sus previsiones. La posibilidad de abandonar la compañía con una compensación económica elevada despertó tanto interés entre sus trabajadores en Alemania que el portal interno llegó a saturarse y el fabricante tuvo que cerrar antes de lo previsto el periodo de solicitudes.

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La empresa busca reducir cerca de 8,000 puestos de trabajo como parte de una reestructuración que apunta a mejorar sus resultados.

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Según informaciones publicadas por Handelsblatt, algunas propuestas de indemnización superan los 650,000 euros, unos $729,000 dólares, aunque BMW no ha confirmado cantidades individuales.

Indemnizaciones que dependen de cada trabajador

El dinero que puede recibir cada empleado depende de factores como su salario, antigüedad y categoría profesional. Además, BMW incorporó una prima adicional conocida como “Turbo Bonus”, destinada a incentivar las salidas anticipadas.

BMW i3 2027. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Las cantidades reportadas superan las de otros programas de ajuste de la industria alemana. Volkswagen llegó a ofrecer alrededor de 404,700 euros ($454,000 dólares) en determinados casos, mientras que Mercedes-Benz contempló compensaciones cercanas al medio millón de euros para algunos responsables de equipo con muchos años en la empresa.

Sin embargo, recibir una propuesta no garantiza que el trabajador pueda marcharse. El mecanismo requiere que ambas partes acepten el acuerdo, por lo que BMW debe evaluar cada solicitud antes de aprobarla.

El BMW XM Label 2026. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

BMW ya no acepta nuevas solicitudes

El 20 de octubre, el fabricante confirmó que había alcanzado antes de tiempo el objetivo de su programa. La convocatoria estaba dirigida principalmente a empleados de áreas administrativas, gestión y determinadas funciones de desarrollo. Los puestos vinculados directamente con la producción quedaron excluidos.

La elevada demanda refleja el atractivo de las compensaciones, pero también deja a la empresa con una tarea adicional. Tendrá que seleccionar qué acuerdos puede aceptar entre los trabajadores que expresaron su intención de abandonar la compañía.

El flamante BMW M2 CS 2026. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

El objetivo es ahorrar desde 2028

Aunque pagar indemnizaciones elevadas supone un desembolso importante a corto plazo, BMW espera que la reducción de personal y otras medidas le permitan ahorrar cerca de 1,000 millones de euros ($1,122,000 dólares) al año a partir de 2028.

El ajuste también contempla simplificar la estructura directiva y reducir aproximadamente un 20% determinadas funciones de gestión. La compañía afronta presión sobre sus márgenes y dificultades en China, donde sus ventas cayeron casi un 25% en el tercer trimestre de 2026.

La estrategia consiste en asumir el coste de las salidas ahora para reducir gastos de manera sostenida. El interés por el programa ha sido tan alto que el reto de BMW ya no es solamente conseguir voluntarios, sino decidir qué solicitudes aprobar para cumplir sus objetivos financieros.

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