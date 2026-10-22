El CEO de Ferrari sorprende con sus elogios al Tesla Roadster

La competencia entre Ferrari y Tesla no impide que sus directivos reconozcan los méritos del rival. Benedetto Vigna, CEO de la firma italiana, sorprendió al valorar positivamente el nuevo Roadster de Elon Musk, al que destacó por su tecnología y la forma en que fue presentado al público.

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En una entrevista con el medio italiano Quattroruote, Vigna agradeció a Tesla por demostrar que todavía hay espacio para propuestas capaces de sacudir una industria tan competitiva.

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Su valoración fue contundente y puso el foco en dos aspectos que considera fundamentales para el desarrollo de nuevos deportivos eléctricos.

Tecnología y comunicación, las claves del elogio

Vigna no escatimó en reconocimiento al hablar del trabajo de Tesla. “Le doy un 10 en tecnología y un 10 en comunicación: fue una presentación sensacional”, afirmó al referirse al nuevo Roadster.

Presentaron el esperado Tesla Roadster. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

El ejecutivo también resaltó la importancia de atreverse a explorar ideas distintas en un sector que necesita seguir evolucionando. En sus palabras, “en el sector automovilístico aún queda mucho por hacer y debemos seguir soñando”.

Para el responsable de Ferrari, la capacidad de innovar y asumir riesgos es precisamente lo que permite abrir caminos en una industria que todavía tiene mucho por desarrollar.

El Ferrari Luce también apuesta por romper esquemas

Los elogios al modelo estadounidense llegan en un momento particular para Ferrari, que prepara su propio deportivo eléctrico, el Luce. El proyecto ha generado debate por su diseño y por las decisiones tomadas en el interior, pero Vigna defiende el enfoque de la compañía.

“La única forma de innovar es hacerlo de forma concreta, aceptando los inevitables errores propios de la exploración. Si un proyecto tiene un 100 % de probabilidades de éxito, entonces no es verdaderamente innovador”, afirmó.

El CEO explicó que la estrategia de Ferrari se apoya en explorar nuevas tendencias sin abandonar su experiencia, cuestionar las soluciones tradicionales y responder a necesidades que los compradores no siempre expresan directamente. Entre los ejemplos mencionó la eliminación de pantallas innecesarias y el regreso a controles físicos más intuitivos.

El impresionante Tesla Roadster. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

La colaboración detrás del nuevo Ferrari

El desarrollo del Luce también contó con la participación de LoveFrom, la empresa fundada por Jony Ive, exdiseñador de Apple, y el diseñador australiano Marc Newson.

Vigna considera que esa colaboración fue determinante para llegar a soluciones diferentes. Según explicó, Ferrari “no habría logrado el mismo resultado” sin trabajar junto a ambos diseñadores.

El directivo reconoció que una propuesta de este tipo puede generar resistencia al principio, pero defendió la combinación de conocimientos como una vía para encontrar respuestas nuevas.

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