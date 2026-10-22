La Ford Ranger prepara más potencia con el motor del Bronco

La próxima Ford Ranger podría llegar con un argumento importante para quienes buscan más fuerza en una pickup mediana.

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Una guía de pedidos para concesionarios señala que la versión 2027 incorporaría un motor V6 biturbo de 3.0 litros, en reemplazo del actual V6 de 2.7 litros. Ford todavía no ha confirmado oficialmente esta información.

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El propulsor sería una variante del que utiliza el Bronco Raptor, aunque con una configuración menos radical. En el Bronco 2027 desarrolla 380 caballos de fuerza y 440 libras-pie de torque. Si la Ranger recibe esas mismas cifras, el aumento frente al motor actual sería de 65 caballos y 40 libras-pie.

Más fuerza para las versiones superiores

La guía anticipa que el nuevo V6 estaría asociado a una transmisión automática de 10 velocidades y se ofrecería exclusivamente con tracción en las cuatro ruedas (4×4).

Las versiones XLT y Lariat conservarían como motor estándar el cuatro cilindros turbo de 2.3 litros, con 270 caballos de fuerza. La variante XL seguiría disponible únicamente con ese propulsor de entrada.

La estrategia permitiría a Ford ofrecer alternativas para distintos usos, desde quienes necesitan una pickup para el trabajo diario hasta quienes buscan mayor capacidad para remolcar o circular por terrenos complicados.

Cambios de diseño y más equipamiento

La Ranger 2027 también recibiría ajustes visuales. Entre las novedades previstas aparecen nuevos diseños de rines y cambios en los acabados de la parrilla de las versiones XLT y Lariat.

La paleta de colores también tendría modificaciones, con la llegada del Neptune Blue en sustitución del Velocity Blue y la salida del Carbonized Gray.

En el interior, la versión XL incorporaría una pantalla de 12 pulgadas, superior a la actual de 10.1 pulgadas, además de climatizador de doble zona. También desaparecería el acabado Sandstone y se sumaría el nuevo Space Gray.

La Ranger PHEV. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Cuánto podría costar la Ford Ranger 2027

Ford todavía no ha publicado los precios de la nueva gama. Como referencia, la Ranger XL actual comienza en $35,445 dólares.

En el modelo vigente, optar por el V6 de 2.7 litros representa un costo adicional de $7,545 dólares en la XLT y $5,795 dólares en la Lariat. Todavía no se sabe cuánto costaría elegir el nuevo motor de 3.0 litros ni si habrá cambios importantes en los precios de entrada.

Por ahora, los datos deben tomarse como información preliminar, ya que proceden de una guía de pedidos y no de un anuncio oficial. Si se confirma la actualización, la Ranger sumaría potencia y equipamiento para seguir compitiendo en un segmento donde se enfrenta a rivales como la Toyota Tacoma y la Honda Ridgeline.

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