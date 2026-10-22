El Lexus TX 2027 pierde una de sus versiones electrificadas

Lexus decidió reducir las opciones de su SUV familiar de tres filas para el próximo año modelo. El TX 550h+, que permitía recorrer parte de los trayectos utilizando energía eléctrica mediante una batería recargable, no continuará en la gama 2027.

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La marca mantendrá las versiones TX 350 y TX 500h, con propuestas para quienes prefieren la gasolina o la tecnología híbrida convencional.

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La decisión llega después de un buen año comercial para este modelo en Estados Unidos, aunque la variante enchufable tuvo una participación reducida en las ventas. En 2025, Lexus entregó 57,346 unidades del TX, pero solamente 953 correspondieron al 550h+. En cambio, el TX 500h registró 10,740 unidades.

Dos alternativas para el SUV familiar

El TX 350 utiliza un motor turbo de 2.4 litros y cuatro cilindros que desarrolla 275 caballos de fuerza y 317 libras-pie de torque. Está asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y puede configurarse con tracción delantera o integral.

Por su parte, el TX 500h combina ese propulsor con motores eléctricos para entregar 366 caballos de fuerza y 406 libras-pie de torque. Esta variante incorpora tracción integral de serie, una transmisión automática de seis velocidades y dirección trasera activa.

Ambas versiones comparten la plataforma GA-K y ofrecen 20.2 pies cúbicos de espacio de carga detrás de la tercera fila, una característica importante para las familias que necesitan transportar pasajeros y equipaje.

Cambios discretos para el modelo 2027

La actualización de la gama también incluye algunos retoques estéticos y técnicos. El color Matador Red Mica estará disponible en más versiones, mientras que las variantes F SPORT podrán equipar calibradores de freno pintados de rojo.

Llega el Lexus TZ 2027. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

El TX 350 recibe ajustes en el sistema de frenado y nuevos rines de 20 pulgadas con un acabado gris más oscuro para la versión Premium. En el TX 500h, los emblemas DIRECT4 dejan paso a identificaciones AWD.

Toda la gama incluye el sistema de asistencia a la conducción Lexus Safety System+ 3.0.

Cuánto cuesta el Lexus TX 2027

Los precios publicados para Estados Unidos, con el cargo de destino incluido, comienzan en $58,890 dólares para el TX 350 con tracción delantera y $60,490 dólares con tracción integral.

La versión TX 350 F SPORT Handling tiene un precio de $68,160 dólares. En la parte superior de la gama, el TX 500h F SPORT Performance Premium arranca en $72,410 dólares, mientras que el F SPORT Performance Luxury alcanza los $75,560 dólares.

Con la salida del TX 550h+, Lexus reduce la complejidad de su oferta, pero conserva dos alternativas que ya demostraron tener mayor aceptación entre los compradores.

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