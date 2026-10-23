Cadillac estrenará la IA de GM y el Escalade IQ tendrá autonomía

General Motors quiere que sus vehículos sean más intuitivos y capaces de asumir tareas que hoy requieren la intervención del conductor.

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La compañía presentó nuevos avances tecnológicos que comenzarán a llegar a sus modelos en los próximos meses, con un asistente de inteligencia artificial y un sistema de conducción autónoma previsto para 2028.

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Los anuncios se realizaron durante el evento GM Forward. La empresa también reveló que trabaja en una nueva arquitectura informática para sus vehículos y que espera reducir considerablemente el tiempo de desarrollo de futuros autos.

OnStar incorporará inteligencia artificial

El Cadillac Lyriq 2027 será el primer modelo en recibir OnStar AI, una función que llegará mediante una actualización inalámbrica. El asistente se activará con la frase “Hey OnStar” y permitirá controlar elementos del vehículo usando la voz, como la temperatura, las luces y la guantera.

También podrá informar sobre la presión de las llantas, la autonomía disponible y el nivel de carga de la batería. Si el conductor necesita asistencia adicional, tendrá la opción de comunicarse con un asesor humano.

Mary Barra, directora ejecutiva de GM, destacó el alcance de esta tecnología al afirmar que OnStar AI “transforma tu auto en un compañero inteligente”.

La compañía planea extender estas funciones a otros vehículos y presentar una nueva aplicación OnStar a partir de 2027, con servicios conectados y herramientas para la familia.

El Escalade IQ abrirá paso a la conducción autónoma

Otro de los anuncios importantes tiene como protagonista al Cadillac Escalade IQ y su variante IQL. GM espera introducir en ambos modelos, a partir de 2028, un sistema capaz de conducir de manera autónoma en carretera.

La tecnología se activaría mediante un botón y comenzaría a funcionar en autopistas antes de extenderse a otras vías. La compañía también contempla llevarla a SUV de gran tamaño y pickups con motores de combustión.

El Energy Pass de General Motors. Crédito: General Motors. Crédito: Cortesía

“Nuestra visión es que cualquiera de nuestros vehículos pueda manejarse solo a cualquier lugar”, aseguró Sterling Anderson, director de producto.

Para desarrollar este sistema, GM recopila información con cientos de vehículos de prueba y aprovecha los datos acumulados por Super Cruise, su tecnología de asistencia a la conducción.

Más capacidad informática y autos desarrollados en menos tiempo

La nueva arquitectura central de GM promete multiplicar por 40 la capacidad de cálculo, reducir un 30% el cableado y mejorar hasta un 50% la velocidad de conectividad.

Esta base tecnológica llegará a modelos como Chevrolet Tahoe y Suburban, GMC Yukon, pickups ligeras y la próxima generación de vehículos eléctricos de la compañía.

GM también pretende recortar los plazos de desarrollo de sus nuevos modelos. La meta es pasar de los cuatro o cinco años actuales a aproximadamente dos, una transformación que permitiría acelerar la llegada de nuevas tecnologías a sus vehículos.

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