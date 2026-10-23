Rivian supera a Chevrolet y ya es segunda en ventas de eléctricos en EE.UU.

Rivian encontró una oportunidad para ganar protagonismo en Estados Unidos. Mientras buena parte de las marcas registró retrocesos en el mercado de vehículos eléctricos, el fabricante logró aumentar sus entregas y cerrar el tercer trimestre de 2026 como la segunda marca con más ventas, solo por detrás de Tesla.

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Según las estimaciones de Cox Automotive, Rivian comercializó 19,239 unidades entre julio y septiembre, un crecimiento del 45.7% frente al mismo periodo del año pasado. Las furgonetas de reparto y el estreno comercial del R2 fueron determinantes para conseguir este resultado.

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El mayor impulso llegó de las EDV 500 y EDV 700, destinadas principalmente a flotas comerciales. Estos modelos sumaron 8,469 unidades, un aumento del 220.9% interanual, y superaron las ventas individuales de cualquiera de los vehículos de pasajeros de la marca.

El R1S, por su parte, registró 5,582 unidades, un descenso del 31.8%. La R1T también perdió terreno, con 1,732 entregas y una caída del 27.2%.

La otra novedad fue el R2, que alcanzó 3,456 unidades en su primer trimestre completo de ventas. Por ahora, el SUV se comercializa en su versión Performance, mientras que la llegada de variantes más económicas podría ampliar su público.

Chevrolet pierde terreno y Rivian aprovecha

El avance de Rivian contrasta con los resultados de Chevrolet, que pasó de 39,498 unidades en el tercer trimestre de 2025 a 10,031 en el mismo periodo de 2026, una reducción del 74.6%.

Tesla continúa al frente con 144,094 vehículos eléctricos vendidos, aunque también registró una caída del 19.7%. Toyota y Cadillac ocuparon las siguientes posiciones después de Rivian, con 12,904 y 12,358 unidades, respectivamente.

Hay una diferencia importante al comparar marcas individuales con grupos automotrices. General Motors, al sumar las ventas eléctricas de Chevrolet, Cadillac y GMC, llegó a 25,473 unidades, por encima del resultado de Rivian.

El mercado eléctrico estadounidense pierde fuerza

El crecimiento de Rivian se produjo en un trimestre complicado para el sector. En total, se vendieron 266,630 vehículos eléctricos en Estados Unidos, un 38.6% menos que un año antes. Entre enero y septiembre, el mercado acumuló una caída del 29.9%.

En ese escenario, la marca consiguió elevar sus ventas acumuladas de 2026 a 41,009 unidades, un 26.8% más que en los primeros nueve meses del año anterior.

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