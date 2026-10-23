Inscripciones a un seguro de salud del ACA empiezan el 1 de noviembre: lo que debes saber

Contratar un seguro médico en Estados Unidos puede representar un gasto importante para las familias latinas, especialmente cuando el presupuesto es limitado. Por eso, antes de elegir una póliza para el próximo año, conviene conocer las nuevas reglas y revisar qué opciones están disponibles para evitar gastos inesperados.

El período de inscripción abierta de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) comienza el 1 de noviembre en la mayoría de los estados. Para la cobertura de 2027, los consumidores deberán prepararse para aumentos en las primas, verificaciones de identidad adicionales y cambios en los subsidios para ciertos inmigrantes.

Nuevos requisitos para inscribirse en un seguro médico

Quienes utilicen agentes o corredores del mercado federal, que opera en 29 estados, deberán obtener un código o enlace de confirmación para autorizar a un agente específico a gestionar su inscripción o modificar su póliza. La confirmación llegará por mensaje de texto, correo electrónico o llamada automatizada.

Algunos consumidores también tendrán que verificar su identidad mediante entidades aprobadas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), como Experian. Entre los afectados figuran solicitantes nuevos, personas que cambian de estado o de agente y quienes tienen primas mensuales de $30 dólares o menos.

Stacey Pogue, investigadora del Centro de Reformas del Seguro Médico de la Universidad de Georgetown, advirtió que estos controles podrían crear dificultades para personas sin historial crediticio o que hayan cambiado de nombre o domicilio.

Podría haber menos agentes disponibles

Una nueva moratoria de los CMS impedirá que los agentes que no estaban registrados en el mercado federal durante 2026 ayuden con las inscripciones de 2027 hasta febrero como muy pronto, cuando ya habrá terminado el período abierto.

La medida busca combatir las inscripciones indebidas, pero preocupa a las agencias pequeñas y a los grupos de profesionales del sector. Por ello, los expertos recomiendan solicitar asesoramiento cuanto antes, ya que podría haber menos agentes disponibles para atender a los consumidores.

El costo del seguro médico seguirá aumentando

Las primas podrían subir un promedio del 15% en 2027, después del incremento del 26% registrado el año anterior. La expiración de los subsidios mejorados a finales de 2025 ha encarecido la cobertura para muchos consumidores y ha dejado a algunos hogares sin ayuda económica.

Louise Norris, analista de políticas de salud de HealthInsurance.org, señaló que para muchas personas los costos podrían mantenerse en niveles similares a los de este año, aunque eso no significa que sean económicos.

Los subsidios dependen de los ingresos familiares y del precio de los planes de referencia. Según los límites indicados para este período, el umbral de ingresos para acceder a la ayuda será de $63,840 dólares para una persona, $86,560 dólares para una pareja y $109,280 dólares para una familia de tres integrantes.

Compara las pólizas antes de renovar

Si ya tienes seguro médico, no permitas que la renovación automática te impida revisar otras alternativas. Compara las primas, los deducibles, los copagos y los gastos que tendrías que cubrir al recibir atención médica.

El límite máximo de gastos de bolsillo para 2027 aumentará a $12,000 dólares para una persona y $24,000 dólares para una familia, frente a $10,600 y $21,200 dólares, respectivamente, en 2026. Estos límites corresponden a gastos cubiertos dentro de la red y no incluyen necesariamente todos los desembolsos médicos.

Cambios en los subsidios para inmigrantes

La ley conocida como One Big Beautiful Bill, aprobada en 2025, restringe el acceso a subsidios de la ACA para determinados inmigrantes que se encuentran legalmente en Estados Unidos. Entre los grupos afectados figuran algunas personas con visas H-1B, refugiados, solicitantes de asilo y personas con estatus de protección temporal.

Ciertos grupos, incluidos los residentes permanentes con tarjeta verde y determinadas categorías de inmigrantes cubanos y haitianos, todavía pueden reunir los requisitos para recibir ayuda, según su situación.

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