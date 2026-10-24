Camilo reveló por qué no permite que les den regalos a sus hijas

El cantautor colombiano Camilo Echeverry abrió su corazón en el podcast “Lo Que Tú Digas”, conducido por Alex Fidalgo, para reflexionar sobre los retos más profundos de su faceta como padre.

Lejos de los escenarios y las giras, el intérprete de “Vida de Rico” admitió que uno de sus mayores temores es que sus hijas, Índigo y Amaranto —fruto de su matrimonio con Evaluna Montaner—, crezcan en una burbuja de privilegios muy alejada de su propia infancia.

“Todo lo que yo considero valioso en mí, las cosas que me gustan de mi identidad, son hijas de vainas que yo viví con mis papás y que mis hijas no están viviendo conmigo. Eso me aterra”, confesó el artista de 32 años.

Consciente de esta brecha generacional y económica, Camilo reconoció que se ve en la necesidad de aplicar estrategias poco convencionales para educar a las pequeñas en el agradecimiento y el esfuerzo. Entre estas medidas destaca una tajante petición que suele incluir en las invitaciones de cumpleaños: “No traigan regalos, por favor, por favor no más regalos a mi hija, no más, se los pido por favor, si la aman no le den más regalos”.

El artista explicó que la avalancha de obsequios, que en ocasiones supera los cientos de artículos o peluches acumulados en hoteles y celebraciones, representa un auténtico reto logístico y emocional. Para contrarrestarlo, ha optado por ocultar los presentes y dosificar su entrega de forma paulatina, entregándoles uno al mes para evitar el consumismo desmedido.

Asimismo, confesó entre risas que intenta “simular la escasez” en casa, aunque reconozca que no siempre le resulta sencillo mantener dicha dinámica.

Durante la misma conversación, Camilo comparó su realidad con la de Evaluna, quien creció bajo la luz pública al ser hija del Ricardo Montaner. Según el cantante, su esposa adoptó una perspectiva muy saludable frente a la fama y la abundancia material, eligiendo priorizar los momentos familiares por encima de las métricas de éxito.

Esta visión compartida fortalece el núcleo familiar de la pareja, que busca equilibrar la exposición mediática con una crianza consciente y enfocada en los afectos genuinos más que en lo material.

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