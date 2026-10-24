Jenna Ortega reveló que se alejará de la televisión por un tiempo

La carrera de Jenna Ortega enfrenta un punto de inflexión. La actriz de 24 años, quien se consolidó como uno de los rostros más influyentes de su generación gracias a su rol en “Wednesday”, reveló que no tiene planes de sumarse a nuevos proyectos televisivos a corto plazo una vez que concluya su participación en la exitosa serie de Netflix.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el pódcast “Happy Sad Confused”, conducido por Josh Horowitz. Al ser consultada sobre su futuro en la pantalla chica y la posibilidad de encarnar personajes en otras franquicias masivas, Ortega fue categórica: “No he tenido muchas conversaciones sobre franquicias, pero lo que esté destinado para mí me va a encontrar. Creo que después de “Wednesday”, probablemente voy a estar fuera de la televisión por un tiempo”.

La intérprete explicó que esta pausa responde a una saturación personal derivada de años de trabajo continuo. Su debut televisivo se produjo a los nueve años en “Jane the Virgin”, para luego consolidarse con producciones como “Stuck in the Middle” de Disney y el thriller “You”.

“Tuve muchos años haciendo eso. Iba saltando de un programa a otro de niña, de esto a esto, y quiero dejar tiempo para cosas nuevas”, reflexionó.

La tercera temporada de “Wednesday” finalizó su etapa de rodaje y tiene previsto su estreno bajo la dirección de Tim Burton, incorporando a figuras de renombre como Winona Ryder y Eva Green. Aunque el fenómeno global de Netflix continúa batiendo récords y acumulando premios Emmy, la continuidad de la historia más allá de este ciclo genera grandes expectativas en la audiencia.

Previo a su pausa, Ortega mantiene una agenda activa en la gran pantalla. Recientemente participó en el elenco de “Klara and the Sun”, bajo la dirección de Taika Waititi, y figuran en su horizonte cinematográfico títulos de peso como “The Great Beyond”, del director J.J. Abrams, además de una nueva versión del clásico “Single White Female”.

En paralelo a su éxito profesional, la actriz reconoció que prefiere mantener una distancia prudente de los números y las críticas para proteger su bienestar emocional, confesando que evita leer reseñas o revisar las cifras de taquilla.

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