Jorge Sánchez tuvo problemas en Europa por falta de preparación

Salir de la Liga MX al fútbol de Europa no solo representa un reto a nivel deportivo. Llegar al Viejo Continente también requiere un nivel de formación importante para poder adaptarse al contexto de un nuevo país y de un club. Jorge Sánchez tuvo que superar estos obstáculos en Países Bajos.

En agosto de 2023 Jorge Sánchez dejó a las Aguilas del América para vivir su primera experiencia en el fútbol de Europa. Sánchez firmó por el Ajax de Ámsterdam, club en el que militaba Edson Álvarez. Más allá de la adaptación deportiva, Sánchez tuvo un gran obstáculo con la barrera del lenguaje.

“Edson se reía y me decía que como no pude aprender inglés antes de ir (Ajax) si dos años te veía y le decía: ‘wey no se me daba’. Aparte yo de niño nunca estuve en una escuela que practicara inglés, realmente nunca, yo no sabía ni decir hola y Edson se reía de mí”, recordó Jorge Sánchez en el podcast ‘Cracks y Mortales’.

Al no entender las indicaciones de los asistentes en los entrenamientos, Jorge Sánchez partía en desventaja con relación a sus compañeros. Una reacción de un segundo más tarde que podía costarle sus oportunidades en los partidos oficiales del club. La barrera del lenguaje fue un elemento que complicó la adaptación del mexicano a Países Bajos.

“Llego al Ajax, siguiente día entreno y eran de colores, ponían cuatro colores y todos en línea, entonces decían ‘¡red!’ y yo veía que todos iban para allá pues vamos para allá, pero yo reaccionaba tarde y todos se reían de mí y ya Edson les explicaba que pase por momentos muy complicados donde nunca tuve inglés y que nunca se me había dado y nunca aprendí”, agregó.

Jorge Sánchez en el Ajax

El defensor mexicano no tuvo una destacada estadía en el Ajax de Ámsterdam. Jorge Sánchez fue cedido en par de ocasiones al Porto de la primera división de Portugal. A pesar de ello, Sánchez defendió la camiseta del Ajax en 26 partidos. El defensor mexicano aportó 3 goles y 3 asistencias en poco más de 1,600 minutos dentro del campo.

Sigue leyendo:

– Atlas con su nueva directiva cada vez más cerca de repatriar a Jorge Sánchez de Grecia

– Neri Cardozo pide paciencia al “plan Almeyda”

– Cristiano Ronaldo anota un polémico gol que lo acerca las 1,000 anotaciones

– Checo Pérez opina sobre el Balón de Oro de 2026