Miley Cyrus aseguró que el espíritu de Dolly Parton se manifestó en su casa tras su muerte

En medio de una emotiva serie de presentaciones en el emblemático Hollywood Bowl, Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores al compartir una sorprendente anécdota vinculada con su fallecida madrina, Dolly Parton.

Ante miles de espectadores, la estrella pop relató cómo el espíritu de la icónica artista de música country se manifestó en su residencia.

El episodio, según explicó la cantante de 33 años durante su espectáculo, tuvo lugar en su domicilio mientras intentaba comunicarse con Parton, quien falleció el pasado 25 de agosto a los 80 años.

Cyrus detalló que en su habitación conserva un maniquí de la intérprete de “Jolene” que recibió como obsequio de Navidad. Decidida a sentir su cercanía, colocó una flor, encendió una vela y reprodujo la famosa canción frente a la figura mientras grababa con su teléfono.

En ese instante, la artista lanzó una petición mental directa: “Dolly, si estás aquí ahora mismo, haz que las luces parpadeen”. Según aseguró ante el público, de forma inmediata las luces de todo el pasillo de la casa comenzaron a parpadear. Para validar su relato, Cyrus señaló que su prometido, Maxx Morando, se encontraba en el lugar y pudo atestiguar el fenómeno sin saber lo que ella había pedido.

Este testimonio formó parte de los homenajes que la intérprete ha rendido a su mentora en el marco de “Bass Persuades Live”, la gira vinculada a su décimo álbum de estudio. Visiblemente conmovida y sosteniendo una fotografía enmarcada, la cantante confesó que la presencia espiritual de Parton le ayuda a afrontar los temores y la vulnerabilidad que experimenta sobre el escenario.

“Sé que Dolly está aquí conmigo esta noche, y tenerla aquí me ayuda a superarlo”, expresó con la voz quebrada antes de invitar al público a entonar “Used to Be Young”.

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