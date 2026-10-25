Una aerolínea pierde una estrella de seguridad: turbulencias y baterías portátiles bajo la lupa

La seguridad de un vuelo también se juega en gestos cotidianos: abrocharse el cinturón, regresar al asiento cuando el avión empieza a moverse o respetar las restricciones para cargar un dispositivo. Esos procedimientos quedaron bajo la lupa después de que AirlineRatings redujera de siete a seis estrellas la calificación de seguridad de Air China.

La plataforma anunció la decisión el 21 de octubre, a partir de observaciones de un integrante de su equipo auditor en el vuelo CA848, operado el 19 de octubre entre Londres Gatwick y Shanghái Pudong con un Airbus A350-900. Según su informe, hubo deficiencias en el manejo de las turbulencias y de una batería portátil.

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Qué observó AirlineRatings en el vuelo

La evaluadora sostiene que la tripulación permitió a un pasajero cargar un dispositivo con una batería externa después de que este indicara que el puerto eléctrico de su asiento no funcionaba.

También reportó pasajeros de pie durante turbulencias persistentes. Aunque hubo un anuncio para regresar a los asientos y abrocharse los cinturones, el auditor no observó intervenciones posteriores para que quienes seguían en los pasillos se sentaran.

AirlineRatings reconoció que rebajar una calificación por lo observado en un solo vuelo es una medida excepcional. Para reconsiderarla, solicitará evidencia de mejoras en ambos procedimientos. El informe consultado no incluye una respuesta de Air China.

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Qué significa perder una estrella de seguridad

La decisión corresponde al sistema privado de evaluación de AirlineRatings. No equivale, por sí misma, a una sanción de una autoridad aeronáutica ni a una suspensión de operaciones.

La plataforma utiliza criterios como auditorías operativas, incidentes relacionados con pilotos, condiciones de operación, restricciones europeas y accidentes mortales. Además, distingue sus calificaciones por estrellas de la selección anual de las aerolíneas que considera más seguras.

Por eso, conviene leer la noticia con precisión: Air China perdió una estrella dentro de esa metodología; no se anunció un cambio de posición en la lista anual.

Baterías portátiles: cargar el dispositivo y recargar la batería son cosas distintas

Los power banks permiten cargar un teléfono sin depender de un enchufe, pero contienen baterías de litio y tienen restricciones específicas durante los vuelos.

La Organización de Aviación Civil Internacional ?OACI? anunció disposiciones, vigentes desde el 27 de marzo de 2026, que limitan estas baterías portátiles a dos por pasajero y prohíben recargarlas durante el vuelo.

Hay una diferencia que puede generar confusión: recargar el propio power bank desde el enchufe del avión no es lo mismo que utilizarlo para cargar un celular. La comunicación de la OACI citada establece expresamente la prohibición de recargar la batería portátil. Para saber si también puedes utilizarla como fuente de energía, revisa las condiciones de la aerolínea antes de viajar.

El cinturón sigue siendo la precaución esencial ante las turbulencias

Para los pasajeros, la recomendación más sencilla sigue siendo mantener el cinturón abrochado mientras están sentados.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos —FAA— recuerda que las turbulencias pueden aparecer inesperadamente y aconseja escuchar las instrucciones de pilotos y auxiliares, prestar atención a la demostración de seguridad y leer la tarjeta del asiento.

En las operaciones sujetas a sus normas, los pasajeros deben permanecer sentados y con el cinturón abrochado cuando la señal está encendida. Mantenerlo colocado durante el resto del tiempo en el asiento añade protección frente a movimientos imprevistos.

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