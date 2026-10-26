El rey Felipe VI pasó por quirófano: ¿cuándo es necesario operar de cataratas?

El rey Felipe VI de España, de 58 años, fue intervenido de cataratas en el ojo izquierdo en el Instituto Fernández-Vega, en Oviedo. La operación duró unos 30 minutos y pasó la noche en el centro. A la mañana siguiente salió caminando, con gafas de sol, y dijo a los periodistas que se encontraba bien. Durante la intervención también se corrigieron parte de su miopía y astigmatismo.

El monarca deberá usar gotas y gafas de sol durante unos días, además de evitar esfuerzos bruscos, declaró el oftalmólogo Luis Fernández-Vega en una entrevista con TVE a las puertas de la clínica, la cual reseñó EFE.

Según el especialista, podrá mantener su agenda y retomar su rutina mientras la visión mejora progresivamente.

De qué se tratan las cataratas y cómo reconocerlas

Con la edad, el cristalino del ojo se endurece y puede volverse opaco, lo que reduce la calidad de la visión. Entre los síntomas habituales están la visión borrosa, una mayor sensibilidad al deslumbramiento y las dificultades para ver de noche.

La edad es el principal factor asociado, aunque también pueden influir la diabetes, los corticoides, la radiación y los traumatismos.

Cirugía menos invasiva y elección de lentes

La operación consiste en retirar el cristalino opaco y sustituirlo por una lente intraocular. Los avances permiten realizar incisiones pequeñas y reducir el impacto de la intervención. Aunque cada caso requiere la valoración de un especialista, hoy suele recomendarse no esperar a que la catarata alcance una fase avanzada.

Las lentes intraoculares pueden ser monofocales, bifocales o trifocales, según las distancias que permitan enfocar. Algunas personas pueden necesitar gafas para la visión cercana. En el Instituto Fernández-Vega también se utiliza el láser de femtosegundo para realizar parte de la cirugía.

Cuándo operar

Las cataratas no se operan por “estar maduras”, sino cuando afectan la visión y la vida diaria, pese a usar la graduación adecuada. La cirugía es el único tratamiento definitivo y suele recomendarse cuando leer, conducir —especialmente de noche—, trabajar, usar pantallas o desenvolverse con seguridad se vuelve difícil, señala el Instituto Nacional del Ojo.

A veces el oftalmólogo recomienda operar aunque la visión todavía no esté muy afectada, por ejemplo si la catarata impide examinar o tratar la retina —como en retinopatía diabética o degeneración macular— o si contribuye a un problema como glaucoma.

También puede ser preferible operar antes de que la catarata avance mucho, porque las cataratas muy densas pueden hacer la cirugía más compleja.

Recomendaciones

Si tienes cataratas, lo adecuado es una evaluación con oftalmólogo: revisará la agudeza visual, el fondo del ojo, tus necesidades personales y los riesgos. Si la catarata aún no molesta, puede bastar con actualizar gafas, mejorar la iluminación y hacer controles; no hay urgencia médica si no interfiere con tu vida.

Busca atención oftalmológica pronta si hay dolor ocular intenso, enrojecimiento marcado, pérdida súbita de visión, destellos, muchas “moscas voladoras” nuevas o visión muy reducida de forma brusca, ya que eso puede indicar otro problema ocular.

También te puede interesar:

· La costocondritis por ansiedad te puede estar afectando y no lo sabes

· El papa León XIV tiene un nódulo en el pulmón: ¿qué tan grave puede ser este tipo de afección?

· La esclerosis múltiple puede ser difícil de detectar: el caso del equivocado diagnóstico a Christina Applegate