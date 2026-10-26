Píldora promete anticoncepción de acción rápida: para hombres 30 minutos antes de la relación sexual

Una píldora masculina en desarrollo puede detener temporalmente los espermatozoides en tan solo 30 minutos. El fármaco experimental podría impedir que los espermatozoides se desplacen durante seis a ocho horas. Después, la fertilidad volvería a la normalidad.

Investigadores de Weill Cornell Medicine recibieron una subvención de cuatro años del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD, por sus siglas en inlés) para estudiar la seguridad del compuesto en humanos. Aún no se ha probado en hombres.

Es la tercera subvención que los farmacólogos Dr. Jochen Buck y Dr. Lonny Levin han recibido desde 2020 por su trabajo en el desarrollo de una píldora anticonceptiva masculina. “Es gratificante saber que nuestro trabajo es tan valorado por los expertos que mejor conocen este campo”, declararon a Newsweek.

Anticoncepción en EE.UU.

Alrededor del 40% de los embarazos en Estados Unidos no son planificados, y las opciones anticonceptivas para los hombres se limitan actualmente a los condones y la vasectomía, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esto resulta en que la anticoncepción recae principalmente sobre las mujeres.

“Alrededor de un tercio de las mujeres abandonan un método hormonal durante el primer año, en la mayoría de los casos debido a los efectos secundarios, y dejar de usarlo cuando aún se desea evitar el embarazo es una de las principales causas de embarazos no deseados, que se producen alrededor de 121 millones al año en todo el mundo y 2.6 millones en los EE.UU., declaró Jean-Ju Chung, profesora asociada de fisiología celular y molecular en la Universidad de Yale, a Newsweek .

Actúa sobre los espermatozoides ya producidos

La píldora bloquea temporalmente la enzima adenilil ciclasa soluble (sAC), necesaria para que los espermatozoides adquieran movilidad y avancen por el aparato reproductor femenino.

Resaltan que, a diferencia de otros candidatos que buscan reducir la producción de esperma, este enfoque actuaría sobre los espermatozoides existentes y podría funcionar en poco tiempo.

Seguridad y eficacia siguen por demostrarse

Los estudios en animales no han identificado efectos secundarios, pero especialistas advierten que la enzima también está presente en otros tejidos y que deben evaluarse posibles riesgos. También habrá que comprobar que los espermatozoides no recuperen la movilidad dentro del aparato reproductor femenino.

Los investigadores esperan iniciar pruebas en hombres en menos de dos años, tras completar estudios adicionales en animales. La eficacia en parejas requeriría varios años más de evaluación.

También te puede interesar:

· Una vacuna personalizada reduce el riesgo de recaída del melanoma en 42%

· Cambios en las recomendaciones sobre la vacuna contra la hepatitis B podrían dejar vulnerables a millones de niños

· Muere un hombre infectado por el virus Shamonda, el primer caso conocido en un ser humano