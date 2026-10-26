¡Tremendo! El Ferrari Luce eléctrico costará $560 mil dólares en EE.UU.

El salto de Ferrari a la movilidad eléctrica ya tiene una cifra que marca la diferencia. El fabricante italiano confirmó que su nuevo Luce 2027 tendrá un precio inicial de $560,800 dólares en Estados Unidos, donde las primeras entregas están previstas para el segundo trimestre de 2027.

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Aunque la cantidad sigue siendo elevada, queda por debajo de las estimaciones que circulaban tras conocerse los precios europeos del modelo.

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La diferencia ronda los $80,000 dólares frente a esos cálculos, aunque Ferrari no ha anunciado ninguna rebaja. El costo definitivo dependerá de las opciones y los acabados elegidos por cada comprador.

Cuatro motores eléctricos y más de 1,000 hp

La propuesta mecánica del Luce busca mantener el carácter deportivo de Ferrari sin recurrir a un motor de combustión. El auto incorpora cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda, que desarrollan una potencia conjunta de 1,035 hp.

Según los datos publicados por la marca, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 2.5 segundos y superar los 310 km/h. La batería de 122 kWh trabaja con una arquitectura de 800 voltios y admite cargas rápidas de hasta 350 kW.

La autonomía se estima en unas 280 millas bajo el ciclo EPA, aunque todavía no se trata de una cifra definitiva. También incorpora levas detrás del volante para gestionar la entrega de torque y el frenado regenerativo.

Ferrari Luce. Crédito: Ferrari. Crédito: Cortesía

Cinco plazas y una propuesta diferente

El Luce introduce una configuración poco habitual en la gama de Ferrari, con espacio para cinco ocupantes y una banca trasera para tres pasajeros. También destaca por sus rines de 23 pulgadas en el eje delantero y de 24 pulgadas en el trasero.

El diseño nació de la colaboración con LoveFrom, el colectivo creativo fundado por Jony Ive, conocido por su trabajo en Apple, y el diseñador Marc Newson.

La apariencia del modelo y su propuesta eléctrica han generado debate entre los aficionados de la marca. En lugar de imitar el sonido de un motor de gasolina, Ferrari optó por amplificar el sonido real del eje trasero, una decisión que refuerza la identidad particular de este auto.

Interior del Ferrari Luce. Crédito: Ferrari. Crédito: Cortesía

Cuándo llegará a Estados Unidos

Las primeras entregas están programadas para el segundo trimestre de 2027. Por ahora, Ferrari ha confirmado el precio de entrada, pero el equipamiento opcional y la personalización podrían elevar considerablemente la factura final.

Con cinco plazas, una potencia superior a los 1,000 hp y prestaciones de auténtico deportivo, el Luce representa un cambio importante para la firma de Maranello.

Su precio lo coloca entre las propuestas más exclusivas del mercado, incluso antes de sumar los extras que cada cliente quiera incorporar.

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