Precio del dólar en México hoy, 27 de octubre del 2026: peso se resiste a perder terreno frente al billete verde

Los movimientos del dólar pueden cambiar los planes de quienes compran productos en Estados Unidos, mantienen ahorros en esa moneda o envían parte de sus ingresos a sus familiares en México. Por eso, seguir la cotización diaria es importante para entender cuánto puede rendir el dinero y qué factores podrían modificar su valor durante la semana.

Este martes 27 de octubre, el dólar estadounidense abrió en un promedio de $18.62 pesos mexicanos, un incremento del 0.26% frente al cierre anterior de $18.57 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones. Durante la jornada, la cotización alcanzó los $18.63 pesos por unidad, mientras el peso mexicano perdió terreno frente a la moneda estadounidense.

En los últimos siete días, el dólar acumula un avance del 1.05%, mientras que su variación interanual registra un crecimiento del 1.24%. La volatilidad del mercado cambiario se sitúa en 9.59%, por encima de la referencia del 8.04%, lo que refleja fluctuaciones mayores a las habituales.

La depreciación del peso ocurre mientras los inversionistas ajustan sus posiciones antes de nuevas reuniones de importantes bancos centrales. Ahora, los mercados siguen atentos a las señales de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), ya que las perspectivas sobre las tasas de interés podrían influir en el comportamiento de las monedas durante los próximos días.

El lunes, la divisa mexicana comenzó la jornada con pérdidas, pero logró recuperarse hacia el cierre y terminó con una ganancia del 0.51%, después de alcanzar las 18.7579 unidades por dólar.

El Banco de México (Banxico) reportó que el tipo de cambio al cierre del lunes fue de $18.5588 pesos por dólar, con base en el promedio de las transacciones bancarias. Por su parte, la cotización de la divisa estadounidense en el mercado cambiario terminó el 26 de octubre cerca de los $18.55 pesos por unidad.

Para este martes, el tipo de cambio FIX establecido por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó en $18.5798 pesos por dólar. Esta referencia oficial se utiliza para determinadas operaciones financieras y obligaciones, por lo que no necesariamente coincide con el precio que ofrecen los bancos a sus clientes.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, la referencia se fijó en $18.6670 pesos por cada dólar.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones bancarias presentan diferencias entre instituciones, tanto para comprar dólares como para venderlos. El promedio reportado para la compra es de $18.5945 pesos por dólar, mientras que para la venta se ubica en $18.5956 pesos. Estas son las cotizaciones bancarias disponibles para este martes 27 de octubre:

Banamex: compra en $17.95 pesos y venta en $18.99 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.65 pesos y venta en $18.99 pesos.

Scotiabank: compra en $18.20 pesos y venta en $19.30 pesos.

BBVA México : compra en $17.72 pesos y venta en $18.86 pesos .

: compra en $17.72 pesos y . Banorte : compra en $17.50 pesos y venta en $18.86 pesos .

: compra en $17.50 pesos y . Afirme: compra en $17.60 pesos y venta en $19.20 pesos.

Entre estas instituciones, BBVA México y Banorte ofrecen el precio de venta más bajo, por lo que pueden ser alternativas para quienes necesitan comprar dólares. Para quienes desean venderlos al banco, Scotiabank presenta el precio de compra más alto.

Los trabajadores hispanos que envían dinero desde Estados Unidos a México también deben revisar las cotizaciones de las compañías de transferencias internacionales. Una diferencia de centavos puede modificar la cantidad de pesos que recibe una familia. Estas son las referencias reportadas para este martes:

Western Union: $18.25 pesos por dólar .

. MoneyGram: $19.11 pesos por dólar .

. Wise: $18.49 pesos por dólar.

Antes de confirmar cualquier transacción que tenga que ver con el intercambio de divisas entre peso y dólar, verifica el monto que recibirá el destinatario después de aplicar las comisiones correspondientes. Las cotizaciones pueden cambiar durante el día, por lo que comparar las opciones disponibles puede ayudarte a aprovechar mejor tus dólares.

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