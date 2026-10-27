Ventas de viviendas nuevas en EE.UU. cayeron en septiembre

Según datos publicados este martes por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos cayeron un 0.6% durante el mes de septiembre, ubicándose en las 676,000 unidades, debido, entre otras cosas, a las elevadas tasas hipotecarias y al ajustado mercado inmobiliario afectado por el prolongado conflicto en Oriente Medio que ha generado incertidumbre económica.

De acuerdo con cifras de la empresa de financiación hipotecaria Freddie Mac, la tasa promedio de hipoteca fija a 30 años es de 7.32%; eso representa un aumento de más de 100 puntos básicos desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Irán iniciaron el conflicto.

En este sentido, los datos de la Oficina del Censo del Departamento indican que las ventas de viviendas nuevas en general disminuyeron un 5.3% interanual en septiembre, y pese a que el precio promedio de los inmuebles cayó un 3.9% el mes pasado, ubicando los costos de las viviendas en los $400,000 dólares para la mayoría de los consumidores, la crisis de asequibilidad persiste.

En cuanto a las ofertas de viviendas, durante el mes pasado también se registró una caída hasta alcanzar las 476,000 unidades y esto puede deberse a una desaceleración en el ritmo de la construcción en los últimos meses debido a varios factores, entre ellos el alto costo de los materiales de construcción y la falta de mano de obra.

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