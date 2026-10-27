Volvo prepara nuevos despidos tras registrar pérdidas millonarias

Volvo Cars vuelve a ajustar su estructura para responder a un trimestre complicado. La compañía anunció la eliminación de unos 2,500 puestos de trabajo, de los cuales 2,000 corresponden a Suecia, en una nueva etapa de reducción de gastos que llega después de los recortes anunciados en 2025.

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La decisión coincide con unos resultados financieros débiles. La marca, propiedad del grupo chino Geely, afronta una caída importante de sus ventas en China y mayores dificultades para mantener sus márgenes en Estados Unidos, donde los aranceles y el fin de algunos incentivos para autos electrificados han añadido presión.

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Las cuentas del tercer trimestre reflejan el momento que atraviesa Volvo. La empresa registró una pérdida operativa ajustada de 3,700 millones de coronas suecas, frente a las ganancias de 5,800 millones obtenidas en el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos también retrocedieron, al pasar de 86,400 millones a 66,900 millones de coronas. En China, las ventas cayeron casi 50%, un golpe importante para una compañía que necesita recuperar terreno en uno de sus mercados clave.

Con este nuevo ajuste, Volvo busca ahorrar otros 5,000 millones de coronas. El plan contempla finalizar contratos de consultoría, no cubrir algunas vacantes y ofrecer paquetes de salida a empleados.

Los cambios se concentran en las oficinas

Los despidos afectarán principalmente a puestos administrativos, especialmente en Gotemburgo, Suecia. Según explicó el director financiero, Fredrik Hansson, a la agencia TT, la medida no está enfocada en los trabajadores de las plantas de producción.

El presidente ejecutivo, Håkan Samuelsson, también busca dar mayor autonomía a las regiones y reducir el tamaño de la administración central. La compañía espera que el efecto completo de las medidas se alcance a finales de 2027.

El Volvo EX30 en plena producción. Crédito: Volvo. Crédito: Cortesía

Estados Unidos gana peso en la estrategia

Pese a los recortes, Volvo mantiene sus planes industriales. En el primer trimestre de 2027 comenzará a fabricar el XC60 en su planta de Ridgeville, Carolina del Sur, donde actualmente produce el EX90. La fabricación local puede ayudar a reducir la exposición a los aranceles aplicados a los autos importados desde Europa.

La instalación tiene capacidad para producir hasta 150,000 autos al año y ha recibido una inversión de $1,300 millones de dólares desde 2015. Volvo también prevé fabricar allí otro modelo nuevo antes de 2030.

La compañía mantiene, además, su hoja de ruta de 13 nuevos modelos hasta ese año, con propuestas eléctricas e híbridas para distintos mercados. El desafío será financiar esa renovación y recuperar rentabilidad mientras reorganiza sus operaciones y enfrenta una demanda más débil.

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