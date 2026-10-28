Trump se burla de su dividendo de $5,000 y dice que no alcanza ni para una hamburguesa en Mar-a-Lago

El presidente Donald Trump promovió su propuesta de un dividendo de $5,000 para los adultos estadounidenses durante actos de campaña en Texas, pero un comentario sobre el costo de la vida terminó generando críticas en redes sociales.

Durante sus mítines en Corpus Christi y Lubbock, Trump habló del llamado “dividendo Trump”, una iniciativa que, según su presentación, busca entregar dinero a los estadounidenses para que lo gasten dentro del país. Los eventos también sirvieron para impulsar la candidatura al Senado de Ken Paxton.

En medio de su discurso, el mandatario bromeó con que $5,000 no representan demasiado dinero en Mar-a-Lago, su exclusivo club privado en Florida. Entre risas del público, comentó que esa cantidad apenas alcanzaría para comprar una hamburguesa y un postre pequeño.

La reacción no fue igual para todos. Mientras sus simpatizantes celebraron los comentarios durante los actos, algunos usuarios de internet los consideraron insensibles ante las dificultades económicas que enfrentan muchas familias, especialmente por el encarecimiento de productos y servicios básicos.

El costo de vida, una preocupación para los votantes

La discusión llega en un momento en que la asequibilidad sigue siendo un tema relevante para los estadounidenses. Los precios de la vivienda, los alimentos y otros gastos cotidianos influyen en las preocupaciones económicas de los hogares y forman parte del debate político rumbo a las elecciones de mitad de mandato.

Para Trump, promover el dividendo representa una oportunidad para conectar su mensaje económico con los votantes. Sin embargo, la propuesta también plantea preguntas sobre su financiamiento, los requisitos para recibirlo y las condiciones necesarias para que llegue a concretarse.

Hasta que esos detalles estén definidos y respaldados por medidas oficiales, el anuncio no debe interpretarse como la confirmación de un pago garantizado de $5,000 para todos los adultos estadounidenses.

La controversia refleja el desafío que enfrenta el presidente al defender sus propuestas económicas mientras intenta responder a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. En ese contexto, una broma sobre el precio de una comida en Mar-a-Lago terminó poniendo nuevamente sobre la mesa la distancia entre el estilo de vida de las élites y el presupuesto de muchas familias.

Trump's affordability message: "You could even come to Mar-a-Lago. You'll be my guest. The problem is that for $5,000 the most you'll be able to buy is a hamburger and maybe a small dessert. I'm not even sure you could buy that! No, don't go there. It's not a good place if you're? pic.twitter.com/Fc4sCGGhTw — Aaron Rupar (@atrupar) October 27, 2026

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