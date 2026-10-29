Chery y Huawei preparan seis autos premium para conquistar nuevos mercados

La alianza entre Chery y Huawei quiere jugar en las grandes ligas del segmento premium. Su apuesta es Luxeed, una marca que nació en China y ahora prepara una expansión internacional con seis modelos y distintas opciones de propulsión.

Lee también: Tesla fabrica Optimus en California, pero ¿para qué servirá?

El plan se desarrollará entre 2026 y 2030. La primera etapa incluirá dos vehículos conocidos en el mercado chino, aunque con nombres adaptados para su comercialización internacional.

Puedes leer: IIHS premia al Nissan Kicks 2026-27 y deja fuera a cinco modelos

Australia aparece entre los primeros destinos, con una llegada prevista para mediados de 2027.

Dos modelos abrirán el camino

La minivan V9 pasará a llamarse LLounge, mientras que el SUV RX será comercializado como Stormax. Ambos servirán como punta de lanza de la estrategia, que contempla llevar la marca a otros mercados y sumar nuevas propuestas a su catálogo.

Europa también figura entre los territorios considerados para las siguientes fases, aunque todavía no hay fechas concretas para su desembarco.

El Huawei SAIC H5. Crédito: SAIC. Crédito: Cortesía

Cuatro SUV ampliarán la familia

La ofensiva no se quedará en los modelos actuales. Chery desarrollará cuatro SUV adicionales para el mercado global, identificados provisionalmente con los números 3, 5, 7 y 9.

Estos vehículos buscarán ubicarse por encima del Stormax en lujo y exclusividad, con alternativas para diferentes categorías del segmento premium. Las denominaciones definitivas y los detalles de cada modelo aún están pendientes.

Tres opciones mecánicas para distintos mercados

Luxeed también apostará por una oferta variada de propulsión. La previsión es que sus seis modelos tengan versiones 100% eléctricas, híbridas enchufables e híbridas de rango extendido, aunque las configuraciones finales todavía deben confirmarse.

Chery Liefeng. Crédito: Chery. Crédito: Cortesía

La combinación permitiría adaptarse a países con distintas infraestructuras de carga y necesidades de movilidad. Por ahora, faltan datos oficiales sobre potencia, autonomía y especificaciones de las versiones internacionales.

Luxeed nació en 2023 como una colaboración entre Chery y Huawei. La primera aporta su experiencia en fabricación de autos, mientras que la segunda contribuye con tecnologías digitales y sistemas de conducción inteligente.

La marca no debe confundirse con Exeed, otra firma premium perteneciente al grupo Chery. Aunque comparten matriz, son proyectos distintos y Luxeed tiene una identidad ligada especialmente a su alianza tecnológica con Huawei.

Seguir leyendo:

Mazda CX-5 2027 estrena Gemini y mantiene su precio de entrada

Problemas en la cámara trasera obligan a retirar casi 94,000 Range Rover

El nuevo BYD Seal 07 crecerá y estrenará un interior más refinado