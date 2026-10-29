Dunkin’ anuncia el lanzamiento de nuevos envases y bebidas para la temporada decembrina

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, para celebrarlo, la cadena especializada en donas, Dunkin’, anunció el lanzamiento de nuevos envases y bebidas para esta temporada.

De acuerdo con el comunicado de la compañía, el anuncio del nuevo menú se llevó a cabo este miércoles 28 de octubre, en donde promete ofrecerles a sus clientes una selección de bebidas a base de sus ya populares sabores.

La cadena, que cuenta con más de 70 años en el mercado, se ha caracterizado por ofrecer a lo largo de estas décadas una variedad de productos, desde sus famosas rosquillas americanas, café, hasta helados, gaseosas, tés, sándwiches, jugo de frutas o aperitivos, entre otros.

¿Cuáles serán las próximas bebidas de Dunkin’?

Según su página web, el menú que iniciará el próximo 4 de noviembre estará conformado por bebidas como:

Latte Nube de Crema de Galleta

Latte Nube de Chocolate Blanco Tostado

Latte especial de chocolate blanco tostado

Dunkalatte Nube de Crema de Galleta

Chai latte de avena con crema de galleta helada

Chocolate caliente con crema de galletas

Espresso batido de almendras y chocolate blanco

Matcha con crema de galletas

Matcha de frambuesa: Matcha endulzado mezclado con leche entera, sabor a frambuesa y un remolino de chocolate blanco tostado.

Café helado con galleta especiada

Asimismo, la compañía destacó que no solo sus clientes disfrutarán de una variedad de bebidas edición especial, sino también de empaques navideños limitados, como, por ejemplo, el Donutcracker, la figura de un cascanueces.

Además de estos cambios de temporada, Dunkin’ tendrá ofertas exclusivas para sus miembros, los cuales podrán disfrutar de promociones para puntos en todas las bebidas desde el 4 de noviembre hasta el 30 de ese mes.

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