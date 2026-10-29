Jeep Gladiator 2027 arranca más caro tras eliminar la Sport

Comprar la versión más económica de la Jeep Gladiator será más costoso en Estados Unidos. Para el año modelo 2027, la marca eliminó la Sport y dejó a la Sport S como alternativa de acceso, una decisión que eleva el precio inicial de la pickup en $4,075 dólares.

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La camioneta ya se puede ordenar en los concesionarios estadounidenses. Según los precios publicados por Car and Driver el 27 de octubre de 2026, el modelo arranca en $45,890 dólares, incluido el cargo de destino de $1,995 dólares. A cambio, la nueva versión de entrada incorpora más elementos de serie.

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Así quedan los precios de la gama

Jeep reorganizó su oferta para 2027, que ahora cuenta con siete versiones. Estos son los precios con el cargo de destino incluido.

Sport S: $45,890 dólares.

Sahara: $50,395 dólares.

Willys: $51,035 dólares.

Rubicon: $57,695 dólares.

Mojave: $58,195 dólares.

Mojave X: $65,290 dólares.

Rubicon X: $66,175 dólares.

El aumento no afecta a todas las versiones por igual. La Sahara baja $805 dólares, mientras que la Willys apenas sube $85 dólares. En el otro extremo, la Rubicon X registra un incremento de $2,970 dólares.

La Sport S incluye una pantalla de 7 pulgadas, acceso sin llave, neumáticos todoterreno y rines de 17 pulgadas. La Sahara añade elementos como un cofre con domo y estribos laterales, mientras que las Rubicon y Mojave incorporan asientos y volante calefactables, navegación y salpicaderas del color de la carrocería.

La edición especial apuesta por el todoterreno

Otra novedad es la 35-inch Tire Launch Edition, una edición limitada disponible para las versiones Willys, Rubicon y Rubicon X. Su principal atractivo son las llantas todoterreno de 35 pulgadas, instaladas de fábrica sobre rines bronce de 17 pulgadas compatibles con beadlock.

El paquete también incluye una elevación de suspensión de 1 pulgada, relación final de 4.56, ejes Dana reforzados y frenos de alto desempeño. Con estas modificaciones, la Gladiator alcanza 12.9 pulgadas de altura libre al suelo, una característica pensada para enfrentar terrenos complicados.

Las versiones X también suman equipamiento práctico para quienes utilizan la caja de carga, con una toma de corriente de 115 voltios, cubierta enrollable y sistema Trail Rail para organizar y sujetar objetos.

Motor conocido y capacidades para el trabajo

Bajo el capó, la gama mantiene el V6 de 3.6 litros, que desarrolla 285 caballos de fuerza y 260 libras-pie de torque. Todas las versiones utilizan una transmisión automática de ocho velocidades.

Jeep Gladiator 2025. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

La pickup se fabrica en el complejo de Toledo, Ohio, y conserva uno de sus rasgos más particulares en el mercado estadounidense, su configuración descapotable. Además, puede remolcar hasta 7,700 libras y transportar una carga máxima de 1,720 libras, según las especificaciones publicadas para el modelo.

¿Sigue siendo una compra atractiva?

El principal obstáculo de la Gladiator 2027 es el precio de entrada. Quienes buscaban la configuración más económica tendrán que gastar más para llevarse una unidad nueva, aunque la Sport S compensa parte de ese salto con mayor equipamiento.

La Sahara y la Willys merecen atención por sus variaciones moderadas de precio. Para quienes priorizan la conducción fuera del asfalto, las Rubicon y Mojave mantienen su atractivo, mientras que la nueva edición con llantas de 35 pulgadas apunta a quienes quieren una preparación todoterreno desde fábrica.

Frente a rivales como la Ford Ranger, la Jeep apuesta por una combinación particular de capacidades todoterreno, techo removible y versatilidad. La decisión final dependerá del uso que se le vaya a dar, pero conviene comparar las versiones y solicitar siempre una cotización con los cargos incluidos antes de cerrar la compra.

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