Trump lanza una ofensiva por datos de votantes y cita a funcionarios en al menos 13 estados

A menos de una semana de las elecciones de medio término, el Gobierno de Donald Trump ha intensificado sus investigaciones sobre el voto de personas que no son ciudadanas estadounidenses. Una investigación de Reuters reveló que la Administración ha emitido más de 100 citaciones judiciales en al menos 13 estados para obtener registros de votantes, desde expedientes individuales hasta padrones completos con miles de nombres.

La ofensiva alcanza jurisdicciones como Filadelfia, Massachusetts, California, Minnesota y Washington, donde las autoridades federales buscan información personal de electores en el marco de investigaciones por posibles irregularidades.

Según Reuters, al menos 49 de las citaciones fueron emitidas por grandes jurados federales, lo que indica que están vinculadas a investigaciones criminales. La mayoría se concentró en los últimos tres meses, aunque algunas se remontan al inicio del año.

Padrones completos bajo la lupa federal

Las solicitudes varían según la jurisdicción. En Massachusetts, fiscales pidieron listas completas de votantes registrados que incluyen nombres, domicilios, afiliación política, fechas de nacimiento y números de identificación electoral.

En California se han identificado al menos 17 citaciones dirigidas a gobiernos locales, incluidos los condados de Los Ángeles y San Diego. En Washington, las autoridades recibieron aproximadamente 60 solicitudes federales recientes sobre votantes individuales.

La investigación también documentó requerimientos en Arizona, Nueva York, Connecticut, Utah y Michigan. En Minnesota, las autoridades federales solicitaron registros relacionados con decenas de personas de los condados de Anoka y Hennepin.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a las preguntas sobre el número total de jurisdicciones involucradas y el propósito específico de todas las solicitudes.

La disputa por el voto escala antes de las elecciones

La Administración Trump sostiene que busca identificar y procesar a quienes voten ilegalmente. La legislación federal prohíbe, en general, que personas que no son ciudadanas voten en elecciones federales.

Sin embargo, el voto ilegal de personas no ciudadanas es extremadamente raro, según estudios y análisis citados por la agencia antes citada. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, fiscales han acusado al menos a 147 personas de votar ilegalmente bajo la legislación federal correspondiente, aunque la mayoría de esos casos seguía pendiente y no equivalía a condenas.

Expertos legales y funcionarios electorales advierten que las investigaciones podrían utilizarse para cuestionar resultados ajustados o alimentar acusaciones de fraude sin pruebas suficientes.

La controversia se suma a las demandas del Gobierno para obtener registros electorales detallados de distintos estados, varias de las cuales han enfrentado revéses judiciales.

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