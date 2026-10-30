¿Ayudó Trump a Bolsonaro a salir de Brasil? Demócratas exigen respuestas a Marco Rubio

Los demócratas pusieron bajo presión al secretario de Estado, Marco Rubio, al exigir explicaciones sobre la posible intervención del gobierno de Donald Trump en la llegada de Flávio Bolsonaro a territorio estadounidense, mientras el político brasileño enfrenta investigaciones penales en su país.

Un grupo de 25 legisladores de la Cámara de Representantes envió una carta a Rubio el jueves por la noche para cuestionar cómo se gestionó la visa estadounidense de Bolsonaro y si funcionarios de Washington facilitaron su salida de Brasil.

La iniciativa fue encabezada por las representantes Sydney Kamlager-Dove, de California, y Dina Titus, de Nevada, junto con otros integrantes del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara.

Los legisladores quieren saber si el Departamento de Estado coordinó la autorización del viaje con otras agencias federales, si conocía las investigaciones abiertas contra Bolsonaro y qué tipo de asistencia pudo ofrecerle para abandonar Brasil.

“El pueblo estadounidense y el Congreso tienen un interés legítimo en determinar si se utilizaron recursos diplomáticos y de inmigración de Estados Unidos para facilitar el viaje de una figura política extranjera en estas circunstancias”, advirtieron en la misiva.

También señalaron que el caso merece transparencia porque involucra un proceso judicial en otro país y podría tener consecuencias para las relaciones bilaterales y la aplicación de las políticas migratorias estadounidenses.

Bolsonaro y su llegada a Florida bajo cuestionamiento

El caso tiene un componente político y judicial. Bolsonaro, integrante de una influyente familia de la derecha brasileña y cercano a figuras del entorno de Trump, enfrenta una investigación en Brasil por presunto lavado de dinero.

De acuerdo con los reportes citados por POLITICO, después de perder la segunda vuelta presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva, un juez brasileño le ordenó entregar su pasaporte y permanecer en el país. Sin embargo, habría salido junto con su esposa e hijos, primero hacia Argentina y posteriormente rumbo a Miami.

El mismo medio aclaró que no había podido verificar de manera independiente esos informes.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que Bolsonaro llegó al sur de Florida con su familia y fue recibido e inspeccionado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) conforme a los procedimientos migratorios. Tras la revisión, todos fueron puestos en libertad.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha respondido a las preguntas de los legisladores. La Casa Blanca remitió las consultas a esa dependencia y a la CBP. La investigación del Congreso busca esclarecer si la administración Trump tuvo un papel más allá de los procedimientos habituales de entrada al país.

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